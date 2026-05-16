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Más de 1,7 millones del Concello de Vigo para atender a personas vulnerables

Más de 715.000 euros corresponden a subvenciones directas a entidades sociales

Comedor de las Misioneras del SIlencio de Vigo.

Comedor de las Misioneras del SIlencio de Vigo. / Marta G. Brea

Borja Melchor

El Concello destina más de 1,7 millones de euros a comedores sociales y recursos de atención a personas vulnerables. De esa cantidad, 715.685 euros corresponden a subvenciones directas a entidades sociales y 1.028.000 euros, al funcionamiento del albergue municipal, que dispone de comedor social.

La Junta de Gobierno Local aprobó un convenio con la Fundación Casa Caridad de Vigo-Hogar San José para financiar el servicio del comedor social La Esperanza. El acuerdo contempla una aportación de 320.000 euros hasta el año 2029, lo que supone una subvención anual de 80.000 euros.

Entre las ayudas municipales detalladas por el alcalde, Abel Caballero, figuran también los 120.000 euros anuales destinados al Banco de Alimentos, los 84.000 euros para Misioneras del Silencio, 51.435 euros para Vida Digna, 65.000 euros para Afan y 65.250 euros para la Fundación Santa Cruz. Se suman 10.000 euros para la Asociación La Sal de la Tierra.

El alcalde defendió la inversión municipal en política social y aseguró que este gasto «tendría que pagarlo la Xunta, que es a quien le corresponde».

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Renglón aparte, el regidor animó a los ciudadanos a visitar las próximas exposiciones de la Casa das Artes y la Casa Galega da Cultura. n

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