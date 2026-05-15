Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Huelga metal PontevedraHijos redes socialesBidones radiactivos ante GaliciaSorteo Viviendas VigoMujer Desaparecida VigoEnsayo Reciclaje ArboSecuestro en la autovíaBryan Bugarín
instagramlinkedin

Vitrasa anima a los escolares a coger el bus con una asistente virtual

Busca fomentar la autonomía y ahorro en el uso del transporte público en desplazamientos por la ciudad

Campaña de Vitrasa en el Colegio Amor de Dios.

Campaña de Vitrasa en el Colegio Amor de Dios. / FdV

E.V.

Vitrasa, junto al Concello de Vigo, acerca un poco más el transporte público a la juventud y en este contexto, y como complemento a las visitas que ya realiza en centros de Educación Primaria, la compañía puso en marcha en el Colegio Amor de Coruxo, una acción piloto dirigida a más de 100 alumnos, en una etapa clave en la que comienzan a ganar autonomía nos sus desplazamientos. Bajo el título «Vigo a un de distancia», esta iniciativa de carácter didáctico pretende mostrar el autobús urbano como una herramienta clave de autonomía, ahorro y conexión con la ciudad, al tiempo que se recoge la opinión de los futuros usuarios del servicio.

Durante la jornada, el alumnado participó en diferentes bloques informativos y dinámicas interactivas en las que pudo conocer el funcionamiento del transporte público, así como sus beneficios en tener de tiempo, economía y sostenibilidad.

Noticias relacionadas

Como parte de esta iniciativa, Vitrasa presenta AVA, su asistente virtual, una nueva herramienta digital pensada para facilitar el acceso a la información del transporte público de una manera ágil, próximo y adaptado a las nuevas generaciones. AVA permite resolver dudas sobre líneas, horarios, tarifas o incidentes en tiempo real, al tiempo que actúa como canal directo de comunicación con la compañía. Con un lenguaje sencillo y accesible, la asistente contribuye a mejorar la experiencia de usuario y refuerza el compromiso de Vitrasa con la innovación y con la adaptación a las necesidades de la juventud.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. No cojas pájaros del suelo: la Sociedad Española de Ornitología recuerda lo que debes hacer si encuentras una cría fuera de su nido
  2. La Comisión Europea plantea que los aeropuertos de Oporto y Santiago no puedan ofrecer ayudas a las aerolíneas
  3. Muere un conductor al caer al vacío desde el viaducto de la A-52 en Melón cuando su camión hizo la tijera
  4. Buscan a una mujer de 53 años desaparecida este pasado martes en Vigo
  5. Dos jóvenes de Cangas denuncian por estafa al propietario del piso que habían alquilado en la villa
  6. La Audiencia mantiene la paternidad de un vigués aunque el ADN dice que no es su hijo
  7. El puzle para crear una nueva gran zona residencial protegida en Vigo encaja otra de sus piezas: la Xunta somete a evaluación ambiental un segundo PIA en Lavadores
  8. El metal vuelve a salir a la calle en Vigo: estas son las zonas afectadas por la manifestación de este miércoles

Vitrasa anima a los escolares a coger el bus con una asistente virtual

Vitrasa anima a los escolares a coger el bus con una asistente virtual

Alumnas de Salesianos de Vigo, ganadoras de Galiciencia con su espuma para proteger la vegetación ante un incendio

«Nos ofrecieron 1,7 millones a mí y a mi gente»: crónica de cómo los policías infiltrados en el puerto de Vigo se ganaron la confianza de un gran capo de la droga

«Nos ofrecieron 1,7 millones a mí y a mi gente»: crónica de cómo los policías infiltrados en el puerto de Vigo se ganaron la confianza de un gran capo de la droga

Belén Rubio vs Carmen García Mateo: el segundo avance de participación en la UVigo confirma el descenso en todos los sectores

Belén Rubio vs Carmen García Mateo: el segundo avance de participación en la UVigo confirma el descenso en todos los sectores

Begoña Caamaño será eterna en Vigo: unha praza levará o seu nome

«En la Feria de Empleo de Cruz Roja, queremos conectar el talento con las necesidades de las empresas»

Los alumnos del colegio Calasancias de Vigo despiden entre aplausos a su profesora Celia por su jubilación

Los alumnos del colegio Calasancias de Vigo despiden entre aplausos a su profesora Celia por su jubilación

Musicoterapia para los mayores de Vigo: «Vemos cómo muchos usuarios empiezan a tener una atención plena»

Tracking Pixel Contents