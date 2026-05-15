Vitrasa anima a los escolares a coger el bus con una asistente virtual

Vitrasa, junto al Concello de Vigo, acerca un poco más el transporte público a la juventud y en este contexto, y como complemento a las visitas que ya realiza en centros de Educación Primaria, la compañía puso en marcha en el Colegio Amor de Coruxo, una acción piloto dirigida a más de 100 alumnos, en una etapa clave en la que comienzan a ganar autonomía nos sus desplazamientos. Bajo el título «Vigo a un de distancia», esta iniciativa de carácter didáctico pretende mostrar el autobús urbano como una herramienta clave de autonomía, ahorro y conexión con la ciudad, al tiempo que se recoge la opinión de los futuros usuarios del servicio.

Durante la jornada, el alumnado participó en diferentes bloques informativos y dinámicas interactivas en las que pudo conocer el funcionamiento del transporte público, así como sus beneficios en tener de tiempo, economía y sostenibilidad.

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Como parte de esta iniciativa, Vitrasa presenta AVA, su asistente virtual, una nueva herramienta digital pensada para facilitar el acceso a la información del transporte público de una manera ágil, próximo y adaptado a las nuevas generaciones. AVA permite resolver dudas sobre líneas, horarios, tarifas o incidentes en tiempo real, al tiempo que actúa como canal directo de comunicación con la compañía. Con un lenguaje sencillo y accesible, la asistente contribuye a mejorar la experiencia de usuario y refuerza el compromiso de Vitrasa con la innovación y con la adaptación a las necesidades de la juventud.