La UVigo decide hoy entre Carmen García Mateo y Belén Rubio en una votación histórica

Más de 21.000 trabajadores y estudiantes de la UVigo están convocados hoy a unas elecciones históricas. Carmen García Mateo o Belén Rubio se convertirán en la primera rectora en la historia de la institución y afrontarán un mandato único de seis años tal y como establece la LOSU. Ambas tienen el reto de conservar los apoyos logrados en la primera vuelta, un 40,2% y un 33,9%, respectivamente, y captar los de Jacobo Porteiro, que se quedó fuera de la lucha con un 25,8% del voto ponderado y que ha dejado la decisión en manos de sus votantes.

La participación es otra de las incógnitas de la jornada. Tras aumentar en todos los sectores con respecto a los comicios de 2022, está por ver si los votantes mantendrán el interés y la motivación en esta segunda vuelta. Sobre todo, en el caso de los estudiantes, cuya participación es históricamente baja y además se encuentran en pleno proceso de preparación de los exámenes.

Jornada electoral del 6 de mayo en el Edificio de Ciencias Experimentales. / Alba Villar

García Mateo (Nós Universidade) se proclamó ganadora de la primera vuelta con 1.763 votos ponderados. Se impuso a Rubio (H2040) en el sector PDI-A, el que tiene el mayor peso (51%), por un solo voto. Y su rival directa, que sumó un total de 1.420 ponderados, la superó en el del resto del personal docente e investigador (PDI-B), cuyas papeletas tienen un valor del 9%, con 269 frente a 225.

La líder de Nós Universidade fue la preferida por los estudiantes, con 880 votos ponderados frente a los 801 de Rubio. Y arrasó entre el PTXAS, doblando casi la suma de apoyos recibidos por Rubio y Porteiro. De forma que un hipotético trasvase de los de ConSenso no sería suficiente para que la candidata de H2040 pudiera imponerse en este colectivo.

La influencia de ambos sectores en el resultado final es de un 25% y un 15%, respectivamente.

Por campus, Belén Rubio se impuso en todos los colectivos de Ourense y Carmen García Mateo en los de Vigo. En Pontevedra, Nós Universidade fue la candidatura más votada con diferencia por el PTXAS y, con una ajustadísima ventaja, por PDI-A y PDI-B. Mientras que H2040 fue la preferida por los estudiantes por solo cinco votos.

Ambas candidatas votarán en sus respectivas mesas de Ciencias del Mar y Telecomunicaciones a las 10.30 y a las 11.00 horas, respectivamente. Y, tras el cierre de las urnas a las 18 horas, seguirán el escrutinio junto a sus equipos en el Edificio Miralles y en la Facultad de Económicas del campus vigués.