¿Tienes una vivienda en propiedad en Vigo y la quieres alquilar? El Concello abre el plazo de las ayudas

El Concello de Vigo ha abierto el plazo para solicitar las ayudas municipales destinadas a rehabilitar viviendas vacías que salgan al mercado del alquiler a precios asequibles. El alcalde, Abel Caballero, anunció que el programa cuenta con una dotación total de 2,15 millones de euros y permitirá conceder subvenciones de hasta 17.000 euros por inmueble, además de ayudas para seguros de impago y multirriesgo durante cinco años.

El regidor insistió en que el objetivo del plan es aumentar la oferta de vivienda asequible en la ciudad. Las personas beneficiarias deberán destinar los pisos al alquiler durante al menos cinco años y el precio mensual no podrá superar los 700 euros, aunque el límite ascenderá a 750 en los casos en los que únicamente se pidan ayudas para certificados energéticos.

Podrán acceder a estas subvenciones personas físicas propietarias o usufructuarias de viviendas que no tengan más de tres inmuebles. Caballero subrayó que se trata de «ayudas significativas, muy importantes» para facilitar la salida al mercado de pisos actualmente vacíos y favorecer que lo hagan «a precios razonables».

¿Qué cubren las subvenciones?

Las subvenciones cubrirán actuaciones habituales de rehabilitación y mejora. Entre ellas, figuran obras de conservación y mantenimiento, pintado, modernización de baños y cocinas, sustitución de carpinterías, cambios en la distribución interior, renovación de sanitarios y electrodomésticos o la obtención de certificados de eficiencia energética. «Para lo que entendemos habitualmente como una rehabilitación», resumió el alcalde.

El programa incorpora además una línea específica para seguros vinculados al alquiler. El Concello financiará hasta 3.000 euros durante cinco años para la contratación de pólizas, una medida con la que busca dar seguridad a los propietarios y fomentar que más viviendas se incorporen al mercado residencial. «Ayudas muy importantes para que salgan viviendas de alquiler a precios razonables en el mercado», concluyó Caballero.