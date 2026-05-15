Musicoterapia para los mayores de Vigo: «Vemos cómo muchos usuarios empiezan a tener una atención plena»

«La música tiene muchos beneficios para prevenir y desacelerar el deterioro cognitivo». Con esta premisa, los usuarios de la residencia de mayores DomusVi Vigo Salesas, en Teis, disfrutaron este viernes de un taller impartido por la musicoterapeuta Tania Justo. «Estamos percibiendo cómo muchos empiezan a tener una atención plena dentro de las sesiones», añade a FARO la profesional.

La musicoterapia se trata de una disciplina en la que «se utiliza la música con fines terapéuticos, como herramienta para conseguir objetivos más allá de tocar un instrumento», relata Justo, con estudios superiores de piano y un máster en esta área, y con experiencia en este tipo de sesiones.

Este viernes, los mayores de DomusVi Teis recibieron por primera vez la visita de la profesional de la academia Kairos, donde ha destacado que la musicoterapia contribuye «a tener una respuesta más cuidada y más concentrada» por parte de los residentes y, por ende, una «mejor calidad de vida en el centro». «Ayuda a estar más en el aquí y el ahora, que es algo que cuesta un poco en el deterioro cognitivo y en las demencias más avanzadas, que conforman el sector más olvidado dentro de estos usuarios», destaca.

«Vemos que cada vez hay más personas con demencias»

«Haciendo un estudio de las actividades con los residentes, vemos que cada vez hay más personas que tienen demencias, el deterioro cada vez va avanzando más y queríamos algo con lo que poder conectar con ellos», manifiesta al periódico la directora de DomusVi Vigo, Lucía Lorenzo.

Al mismo tiempo, Lorenzo ensalza el éxito de la propuesta, pues tanto los usuarios como las familias perciben que «la evolución es muy favorable». «Creemos que es una manera muy bonita de poder llegar a ellos», finaliza.