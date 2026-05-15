El «rey del marketing digital» estará en Vigo la próxima semana

El Círculo de Empresarios de Galicia reunirá el próximo lunes, 18 de mayo, a algunos de los nombres más destacados del emprendimiento joven y la innovación empresarial en el Congreso Horizonte 27, organizado por AJE Vigo y el sur de Pontevedra con el apoyo del Instituto Galego de Promoción Económica (Igape). La cita aspira a consolidarse como uno de los grandes foros de startups y talento empresarial de Vigo.

Entre los principales reclamos del cartel, figura Guille Bouzas, pontevedrés de 23 años al que Forbes sitúa como el «rey del marketing digital en España». Se suma a este evento, llamado a centrar grandes ideas e inspiración. Logró su primer cliente con apenas 16 años y, desde entonces, ha construido una trayectoria de crecimiento acelerado ligada al entorno digital y las nuevas estrategias de comunicación.

El congreso contará también con la presencia de Manuel Rivera, CEO del Grupo ABC, que ofrecerá una ponencia centrada en la adaptación empresarial y la innovación, así como de Josep Casas Pérez, fundador de proyectos como Food For Joe, Europistacho y Real Ventures y exresponsable de Naturitas, quien compartirá su experiencia en la creación y escalabilidad de nuevos modelos de negocio.

La jornada incluirá además varios talleres prácticos orientados a empresas y emprendedores. Uno de los más singulares será el taller de LEGO Education®, previsto como cierre del evento y dirigido por Manuel Feijóo, CEO de Exodega y director de expansión de TokApp. La actividad buscará potenciar la creatividad, el trabajo en equipo y la resolución estratégica de retos empresariales mediante dinámicas participativas.

El apartado formativo abordará también cuestiones vinculadas a digitalización, inteligencia artificial, sostenibilidad, logística y financiación. Iria Álvarez impartirá un taller sobre transformación digital, automatización e inteligencia artificial aplicada a pymes, mientras que Vanessa Cid analizará estrategias de redes sociales y comunicación digital aplicadas a marcas y empresas.

En el ámbito económico, Juan Represa y Ana Vázquez dirigirán una sesión centrada en financiación, subvenciones y planificación financiera para emprendedores y compañías.

Sostenibilidad

La sostenibilidad tendrá igualmente espacio propio con una ponencia de Arancha Mañas sobre economía circular e impacto ambiental, mientras que Adrián Pena pondrá el foco en la logística como herramienta estratégica de crecimiento empresarial.

La apertura del congreso correrá a cargo de Javi Díaz, especialista en inteligencia artificial y CPO de Feeberse, que analizará las oportunidades actuales de la IA aplicadas al mundo empresarial.

Mesa redonda

Horizonte 27 incluirá además una mesa redonda sobre financiación e incentivos para la innovación y la digitalización, con representantes de Igape, Datcisions y Vigsecdrone, así como distintos espacios de networking y una comida empresarial para favorecer la conexión entre compañías, emprendedores e instituciones.

La presidenta de AJE Vigo, Águeda Ubeira, destacó que el objetivo del encuentro es «crear un espacio de aprendizaje para Vigo como motor económico y empresarial de Galicia». «Se trata de un congreso para aprender de los mejores y por eso hemos cuidado mucho nuestro cartel de ponentes apostando por grandes profesionales con ganas de compartir su propia experiencia», añadió.

Las inscripciones para asistir al Congreso Horizonte 27 permanecen abiertas a través de AJE Vigo.