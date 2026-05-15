«Queremos conectar el talento con las necesidades de las empresas»

El auditorio Mar de Vigo acoge el próximo martes la primera Feria de Empleo organizada por Cruz Roja en Galicia: de 10.00 a 14.00 horas. El objetivo es derribar las barreras de acceso al mercado laboral —especialmente, para aquellas personas que encuentran más dificultades— con el foco puesto en la igualdad de oportunidades y en el valor personal: «Unindo talento» es su lema. Alejandra Casal Gil, referente del Plan de Empleo de Cruz Roja Pontevedra, concreta los detalles de este evento.

—¿Qué les motiva a organizar la feria?

—El objetivo es ayudar a derribar esas barreras que tienen las personas con más dificultad para acceder al mercado laboral. Queremos conectar directamente el talento de personas desempleadas con las necesidades reales que tienen las empresas. Muchas personas vienen muy frustradas porque buscan empleo y no encuentran esa oportunidad. En la feria, van a tener contacto directo con las empresas esa misma mañana. Podrán entregar currículums, hacer entrevistas cortas y tener esos primeros contactos con el mundo laboral. Eso ahorra tiempo a ambas partes.

—¿Cuántas empresas y personas prevén que participen?

—Contamos ya con más de 600 personas inscritas y 30 empresas.

—¿Qué perfiles de empresas van a participar?

—De diferentes sectores: cuidados sociosanitarios, supermercados, hostelería, limpieza, empresas de trabajo temporal, algo del sector de automoción… Lo que va a ofrecer esta feria son oportunidades muy diversas.

—¿Y qué perfiles profesionales buscan esas empresas?

—Todavía nos están llegando ofertas, pero ya tenemos varias: gerocultores, limpiadores industriales, personal para supermercados, operarios, logística y distribución… Son ofertas muy variadas, igual que las propias empresas que participan.

—¿Qué supone para una persona conseguir trabajo estando en situación de vulnerabilidad?

—El trabajo dignifica. El trabajo te permite tener una vida estable y normal. La diferencia entre las personas desempleadas que puedan acercarse a esta feria o al Plan de Empleo de Cruz Roja y cualquiera de nosotros es simplemente que han dejado de tener un trabajo. Los ahorros se acaban y te quedas en una situación muy vulnerable.

—¿Detectan más personas en este tipo de situación en Vigo y su área ahora que antes?

—Ahora mismo, la tasa de desempleo es menor que hace años, pero sí vemos que la gente que se acerca está mucho más alejada del mercado laboral. Hay que hacer un trabajo previo antes de la búsqueda activa de empleo.

—¿La feria también incluye asesoramiento?

—Sí. Generamos oportunidades reales, porque las empresas vienen ya con ofertas concretas. Y todo esto estará apoyado por orientación y apoyo personalizado de los equipos del Plan de Empleo de Cruz Roja. Habrá tres mesas de orientación por si alguien quiere que revisemos su currículum o necesita ayuda para afrontar preguntas de una entrevista. Lo que buscamos es mejorar la igualdad de oportunidades.

—Cuando hablan con personas con dificultades para acceder al empleo, ¿qué problemas suelen detectar?

—Imagina que alguien se desplaza a otro país. Aunque tenga un buen currículum, primero está toda la parte de homologación de títulos, que lleva tiempo y requiere un esfuerzo económico que no todo el mundo puede asumir. Además, llega a un sitio donde no tiene red de contactos.

—¿Y cómo trabajan esa situación?

—Desde el Plan de Empleo de Cruz Roja, trabajamos en tres vertientes: orientación, formación e intermediación con empresas. Puede haber gente con una formación obsoleta o directamente sin formación. Y luego está la intermediación, donde nosotros hacemos de red de contacto. Cruz Roja entrega el currículum en tu nombre y las empresas colaboradoras confían en nosotros porque saben que esa persona viene de un proceso previo de preparación y acompañamiento.

—También habrá talleres durante la jornada.

—Sí. Tendremos dos talleres. Uno será sobre inteligencia artificial aplicada a la búsqueda de empleo y otro sobre inteligencia artificial aplicada a los procesos de selección, es decir, cómo utilizan las empresas la IA cuando tienen procesos abiertos.

—¿Será necesario inscribirse para participar en esos talleres?

—Tendrán preferencia las personas inscritas. Pero si alguien acude a la feria y quiere participar, podrá hacerlo igualmente siempre que haya aforo disponible. Habrá una mesa específica para personas que no se hayan inscrito previamente, de forma que puedan hacerlo allí mismo al llegar. La entrada es gratuita y libre y creemos que es una oportunidad muy buena para que las personas desempleadas tengan un contacto muchísimo más directo con las empresas.