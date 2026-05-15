Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Huelga metal PontevedraHijos redes socialesBidones radiactivos ante GaliciaSorteo Viviendas VigoMujer Desaparecida VigoEnsayo Reciclaje ArboSecuestro en la autovíaBryan Bugarín
instagramlinkedin

El PP acusa al Concello de Vigo de «abandonar» a las entidades sociales

Los populares aseguran que siguen sin firmarse acuerdos con entidades como AFAGA, el Banco de Alimentos o la AECC

Concejales del PP, en su visita a Afaga

Concejales del PP, en su visita a Afaga / FdV

Carlos Ponce

El PP de Vigo ha denunciado este jueves el retraso en la firma de los convenios entre el Concello y distintas entidades sociales de la ciudad, una situación que, según los populares, está dificultando el funcionamiento de colectivos que trabajan con mayores, personas con discapacidad, familias vulnerables o pacientes con enfermedades graves.

El concejal popular Fernando González Abeijón criticó la «dejadez» del gobierno local y aseguró que «a día de hoy» siguen sin formalizarse acuerdos con entidades como Vida Digna, el Banco de Alimentos, la Fundación Hogar San José, AFAN, AFAGA, la Fundación Menela, la Asociación Española Contra el Cáncer o la Asociación Galega San Francisco. A juicio del edil, esta situación «pone contra las cuerdas» a organizaciones que prestan servicios esenciales en la ciudad.

Entre los casos citados, el PP destacó el de la Asociación Galega San Francisco. González Abeijón recordó que el alcalde, Abel Caballero, anunció en diciembre un incremento de la aportación municipal hasta los 24.000 euros, una cantidad que, según denunció, finalmente no se materializará y se mantendrá en los 8.000 euros habituales.

El grupo municipal popular enmarcó este retraso dentro de lo que considera una «nefasta gestión» de la Concellería de Benestar Social, dirigida por Yolanda Aguiar. En este sentido, aseguró que el departamento se encuentra «colapsado», con demoras de semanas para acceder a citas con trabajadoras sociales y retrasos de meses en informes de dependencia, discapacidad o vulnerabilidad.

Además, el PP recordó episodios recientes como la situación de los inquilinos de la pensión Nuestra Señora del Carmen, que tuvieron que abandonar el inmueble a finales del pasado año, o el desalojo de varias personas de una nave ocupada en Beiramar, que acabaron pernoctando en las inmediaciones del Auditorio Mar de Vigo.

Noticias relacionadas

González Abeijón reclamó al gobierno local que agilice la tramitación de los convenios y refuerce los recursos del área social para evitar que las entidades y las familias usuarias «sigan pagando las consecuencias de la inacción municipal».

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. No cojas pájaros del suelo: la Sociedad Española de Ornitología recuerda lo que debes hacer si encuentras una cría fuera de su nido
  2. La Comisión Europea plantea que los aeropuertos de Oporto y Santiago no puedan ofrecer ayudas a las aerolíneas
  3. Muere un conductor al caer al vacío desde el viaducto de la A-52 en Melón cuando su camión hizo la tijera
  4. Buscan a una mujer de 53 años desaparecida este pasado martes en Vigo
  5. Dos jóvenes de Cangas denuncian por estafa al propietario del piso que habían alquilado en la villa
  6. La Audiencia mantiene la paternidad de un vigués aunque el ADN dice que no es su hijo
  7. El puzle para crear una nueva gran zona residencial protegida en Vigo encaja otra de sus piezas: la Xunta somete a evaluación ambiental un segundo PIA en Lavadores
  8. El metal vuelve a salir a la calle en Vigo: estas son las zonas afectadas por la manifestación de este miércoles

El PP acusa al Concello de Vigo de «abandonar» a las entidades sociales

El PP acusa al Concello de Vigo de «abandonar» a las entidades sociales

Belén Rubio y Carmen García Mateo hacen un llamamiento a votar en una jornada histórica para la UVigo, que apunta a un descenso en la participación

Belén Rubio y Carmen García Mateo hacen un llamamiento a votar en una jornada histórica para la UVigo, que apunta a un descenso en la participación

Begoña Caamaño será eterna en Vigo: unha praza levará o seu nome

Descendientes de represores franquistas que rompieron el silencio familiar se reúnen la próxima semana en Vigo

La Universidad de Vigo decide hoy entre Carmen García Mateo y Belén Rubio en una votación histórica

La Universidad de Vigo decide hoy entre Carmen García Mateo y Belén Rubio en una votación histórica

¿Tienes una vivienda en propiedad en Vigo y la quieres alquilar? El Concello abre el plazo de las ayudas

¿Tienes una vivienda en propiedad en Vigo y la quieres alquilar? El Concello abre el plazo de las ayudas

El «rey del marketing digital» estará en Vigo la próxima semana

Los alumnos del colegio Calasancias de Vigo despiden entre aplausos a su profesora Celia por su jubilación

Los alumnos del colegio Calasancias de Vigo despiden entre aplausos a su profesora Celia por su jubilación
Tracking Pixel Contents