El PP acusa al Concello de Vigo de «abandonar» a las entidades sociales

El PP de Vigo ha denunciado este jueves el retraso en la firma de los convenios entre el Concello y distintas entidades sociales de la ciudad, una situación que, según los populares, está dificultando el funcionamiento de colectivos que trabajan con mayores, personas con discapacidad, familias vulnerables o pacientes con enfermedades graves.

El concejal popular Fernando González Abeijón criticó la «dejadez» del gobierno local y aseguró que «a día de hoy» siguen sin formalizarse acuerdos con entidades como Vida Digna, el Banco de Alimentos, la Fundación Hogar San José, AFAN, AFAGA, la Fundación Menela, la Asociación Española Contra el Cáncer o la Asociación Galega San Francisco. A juicio del edil, esta situación «pone contra las cuerdas» a organizaciones que prestan servicios esenciales en la ciudad.

Entre los casos citados, el PP destacó el de la Asociación Galega San Francisco. González Abeijón recordó que el alcalde, Abel Caballero, anunció en diciembre un incremento de la aportación municipal hasta los 24.000 euros, una cantidad que, según denunció, finalmente no se materializará y se mantendrá en los 8.000 euros habituales.

El grupo municipal popular enmarcó este retraso dentro de lo que considera una «nefasta gestión» de la Concellería de Benestar Social, dirigida por Yolanda Aguiar. En este sentido, aseguró que el departamento se encuentra «colapsado», con demoras de semanas para acceder a citas con trabajadoras sociales y retrasos de meses en informes de dependencia, discapacidad o vulnerabilidad.

Además, el PP recordó episodios recientes como la situación de los inquilinos de la pensión Nuestra Señora del Carmen, que tuvieron que abandonar el inmueble a finales del pasado año, o el desalojo de varias personas de una nave ocupada en Beiramar, que acabaron pernoctando en las inmediaciones del Auditorio Mar de Vigo.

Noticias relacionadas

González Abeijón reclamó al gobierno local que agilice la tramitación de los convenios y refuerce los recursos del área social para evitar que las entidades y las familias usuarias «sigan pagando las consecuencias de la inacción municipal».