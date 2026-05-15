Juicio en Vigo a un hombre para el que piden 20 años de prisión acusado de agredir sexualmente a dos menores

La Audiencia de Vigo acogerá la próxima semana una vista en la que se juzgará a un hombre acusado de agredir sexualmente a dos menores de 16 años. La Fiscalía de Pontevedra reclama un total de 20 años de cárcel para el presunto autor de los hechos, ocurridos entre noviembre de 2024 y abril de 2025, por un total de tres delitos diferentes: dos de agresión sexual y uno con el agravante de introducción de miembros corporales en la víctima.

El acusado ya conocía a una de las víctimas al mantener una relación de amistad con la familia de la misma, mientras que la otra era amiga de la primera. En su escrito previo, el Ministerio Fiscal reclama una indemnización de 15.000 euros para cada una de ellas: 8.000 por las lesiones sufridas y el resto del importe por «las secuelas derivadas de los hechos delictivos», relatan.

Detalle de las peticiones

Por los dos primeros delitos piden dos penas de 5 años de prisión cada una, además de la libertad vigilada durante 6 años con posterioridad a la anterior. Al mismo tiempo se le inhabilitaría para ejercer la patria potestad, tutela, curatela, guarda o acogimiento durante un lustro. A su vez, se prohibirá su aproximación a menos de 300 metros de las víctimas en sus domicilios, centros de trabajo o cualquier otro lugar, así como la incomunicación total por cualquier medio informático, telemático, verbal o visual.

Estas cifras aumentan en el caso del segundo delito por el agravante de la introducción de miembros corporales. Además de duplicar el tiempo de pena privativa de libertad, las distintas inhabilitaciones aumentan a siete años.