Descendientes de represores franquistas que rompieron el silencio familiar se reúnen la próxima semana en Vigo

La Asemblea Republicana de Vigo celebrará el próximo jueves en Vigo la mesa redonda «Memorias desobedientes. Pola Memoria, a Verdade e a Xustiza», un encuentro que reunirá a mujeres que descubrieron ya de adultas que sus familiares directos habían sido victimarios y colaboradores de la represión franquista. El acto, que se celebra en la sede de la ONCE (Gran Vía, 16), comienza a las 19.30 horas.

La iniciativa contará con la participación de Loreto Urraca, Viviana Cao y Susana Sánchez Aríns, mientras que la periodista y escritora Montse Fajardo ejercerá de moderadora. El encuentro pondrá el foco en las denominadas «memorias desobedientes», un movimiento formado por hijas, nietas y descendientes de represores franquistas que decidieron romper con el silencio familiar y posicionarse públicamente del lado de la memoria, la verdad y la justicia.

Cartel del evento / FdV

La propuesta pretende abordar el impacto personal y colectivo de descubrir la implicación de familiares directos en la maquinaria represiva de la dictadura. Entre las participantes, destaca Loreto Urraca, nieta del comisario de policía Pedro Urraca, conocido por su papel en la persecución de exiliados republicanos. Según explica la organización, fue quien entregó a Lluís Companys —presidente de la Generalitat de Catalunya durante la Guerra Civil— y a otras personas que, posteriormente, fueron fusiladas o encarceladas por el franquismo.

Desde la organización, consideran que el testimonio de las participantes ofrece una perspectiva singular sobre la memoria histórica y la transmisión intergeneracional del franquismo. La cita busca abrir debate sobre la responsabilidad, el silencio familiar y la necesidad de afrontar el pasado desde una mirada crítica y reparadora.