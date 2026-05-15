El nuevo contrato del bus en Vigo por 470 millones cumple dos meses de análisis, el máximo plazo legal

A estas alturas de la primavera Vigo debería conocer las ofertas para el mayor contrato público de la historia de la ciudad. El pasado 12 de marzo el Concello abrió los sobres sobre la concesión del autobús urbano por casi 460 millones de euros que deberá definir, a partir de diciembre, el nuevo operador durante la próxima década de este servicio. El análisis de las «proposiciones evaluables mediante juicio de valor», la oferta técnica y la económica, tiene un plazo máximo de dos meses natural según el artículo 158.2 de la Ley de Contratos del Sector Público. No obstante, la espera será bastante mayor.

Así lo avanzó ya en aquella reunión la jefa del Servicio de Transportes, quien avanzó que «dado el volumen y complejidad de las ofertas no será posible emitir el informe en el plazo previsto legalmente». Sin embargo, Carmen Pintado García garantizó que «mantendrá informada a la Mesa del plazo que resulte necesario» para esta labor. La cuestión no es menor ya que estos son los dos puntos que dictaminarán si Vitrasa sigue siendo la encargada de los autobuses como ha venido haciendo desde diciembre de 1994. La histórica compañía Viguesa de Transportes S.A. tendrá hasta cinco rivales para alzarse con esta concesión durante los próximos años, incluyendo a los principales grupos de la península: Moventis, Vectalia, Arriva Spain, la asturiana Alsa y la portuguesa Barraqueiro.

Principales grupos de España y Portugal

El gigante adelantado por FARO entre los aspirantes es el Grupo Barraqueiro, principal consorcio de Portugal en este sector y con una amplia cartera de concesiones. En ella figuran el ferrocarril metropolitano entre Lisboa y Setúbal o decenas de rutas regulares de autobús. Entre sus planes de futuro destaca también la posible competencia con Comboios de Portugal en la futura línea de Alta Velocidad hacia Oporto y Lisboa.

La compañía presidida por Humberto Pedrosa dispone de más de 3.000 vehículos y ya había pujado por el bus de Ourense, el tranvía de Jaén o el megacontrato de la Comunidad de Madrid para las rutas regionales. Pese a su cercanía con Galicia, por el momento no cuenta con ningún servicio regular al norte del Miño. La misma se presenta de la mano de la redondelana Autos González, aunque ésta aportará únicamente el 1% de la UTE.

Un bus de Marfina, del grupo Moventis, en el Vallés / El Periódico

Las sorpresas llegan con las ofertas presentadas desde el resto de España. La primera es de Marfina Bus SAU, propiedad del grupo Moventia con sede en Sabadell. El grupo cuenta con 2.585 vehículos y desplaza cada año a 268 millones de pasajeros, siendo las concesiones de Baix Llobregat, Cerdanyola del Vallés o Lleida las más importantes en su portfolio. También destaca la granadina Transportes Rober, ahora integrada en el Grupo Alsa. La compañía opera los servicios de la capital nazarí se integró hace un lustro en la compañía asturiana, quien entra por primera vez en los servicios urbanos de Galicia.

La concesionaria de Alicante, Subus Grupo de Transporte, es la representante del Grupo Vectalia dentro de esta licitación. La centenaria compañía es también responsable de las estaciones de autobús de Palma de Mallorca y Córdoba. Completa el listado la UTE entre Empresa de Blas y Compañía y la ourensana Xerpa Mobility. La primera es una de las compañías de cabecera del grupo Arriva, hegemónico en la Comunidad de Madrid y que llegó a planificar un tren directo entre A Coruña y Oporto de la mano de Deutsche Bahn.

Concesiones en licitación

El caso olívico no es el único en Galicia pero sí que el más atrasado. Las otras cuatro ciudades con competencias —Pontevedra y Ferrol dependen de la red autonómica— han renovado este millonario contrato en un territorio de enorme dependencia del coche privado.

Después de 13 meses de proceso burocrático Ourense emitió el martes su propuesta de adjudicación por 40 millones de euros hasta 2031 a la unión de la catalana Sagalés (con 385 años de historia) y la ourensana Gavilanes. En este contrato el grupo Avanza, que explotaba el servicio desde 2005, quedó como cuarta y última clasificada.

En Lugo y A Coruña se están ultimando los pliegos, previstos para este verano, ante una licitación que ya ha sido prorrogada. Más avanzados están en Santiago, donde Monbus parte como favorita con la mejor propuesta. En la capital gallega también pujan Barraqueiro, Avanza o el Grupo Ruiz, que ha quedado descolgado en la oferta económica. No obstante, ninguno de ellos se acerca al presupuesto y complejidad del nuevo mapa de la red en Vigo, con una elevada demanda hacia las parroquias rurales. La decisión final podría prorrogarse incluso hasta después del verano.