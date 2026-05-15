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Cíes y Ons arrancaron hoy la temporada alta: ya tienen más de 24.300 reservas tramitadas

El Parque Nacional das Illas Atlánticas activa desde este 15 de mayo el periodo de mayor afluencia, con autorización obligatoria y cupos diarios para proteger los archipiélagos

Uno de los barcos que conecta Vigo con las islas Cíes.

Uno de los barcos que conecta Vigo con las islas Cíes. / Mar de Ons

Marta Clavero

Marta Clavero

Las islas Cíes y Ons llegan al inicio de la temporada alta con un fuerte ritmo de demanda. Más de 24.300 personas han tramitado ya la autorización necesaria para visitar los dos archipiélagos del Parque Nacional Marítimo-Terrestre das Illas Atlánticas desde este 15 de mayo, fecha en la que se activa el periodo de mayor afluencia turística y el sistema obligatorio de control de accesos.

La mayor parte de las reservas se concentran en las Cíes, que acumulan ya más de 20.800 autorizaciones, mientras que Ons suma más de 3.500. El calendario apunta también a una fuerte presión en las próximas semanas: junio figura como el mes con mayor demanda, con más de 8.500 solicitudes, impulsado especialmente por excursiones escolares de final de curso, y julio supera ya las 6.600 autorizaciones.

El arranque de la campaña coincide además con el puente de las Letras Galegas, una de las primeras fechas marcadas en rojo para el turismo gallego. Desde hoy y hasta el 15 de septiembre, quienes quieran desembarcar en Cíes u Ons deben obtener previamente la autorización administrativa gratuita en la web habilitada por la Xunta y, una vez concedida, adquirir el billete en una naviera autorizada.

Cupo diario

El control de accesos busca ordenar la presión turística sobre uno de los espacios naturales más sensibles y visitados de Galicia. En temporada alta, el cupo diario se sitúa en el entorno de 1.600-1.800 visitantes para Cíes, según la información del propio Parque Nacional, y en 1.300 personas al día para Ons. La Xunta recuerda que la autorización es imprescindible para las visitas de día y que, tras obtener la prereserva, el usuario debe completar el proceso con la compra del billete marítimo.

Las navieras autorizadas refuerzan estos días sus conexiones para atender la demanda del inicio de campaña, especialmente desde los puertos de la ría de Vigo y de la ría de Pontevedra. En el caso de Cíes, las rutas desde Vigo y Cangas concentran buena parte del tráfico de visitantes, mientras que Ons mantiene su atractivo como alternativa para quienes buscan el parque nacional desde el entorno de Bueu y O Salnés.

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La central de reservas permite solicitar autorización con antelación y muestra la disponibilidad por fechas. Cuando una jornada agota el cupo, el sistema impide nuevas reservas, por lo que el Parque y las empresas recomiendan planificar la visita con margen, sobre todo en fines de semana, puentes y durante los meses centrales del verano.

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