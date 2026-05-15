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ELECCIONES EN LA UVIGO

Carmen García Mateo será la primera rectora en la historia de la Universidad de Vigo

La candidata de Nós Universidade se proclama ganadora de la segunda vuelta con un 56,02% de los votos ponderados frente al 43,98% de Belén Rubio

Carmen García Mateo votando este viernes.

Carmen García Mateo votando este viernes. / Pedro Mina

Sandra Penelas

Sandra Penelas

Carmen García Mateo será la primera rectora de la Universidad de Vigo tras imponerse en la segunda vuelta con un 56,02% de votos ponderados frente al 43,98% de Belén Rubio. La candidata de Nós Universidade se impuso en todos los sectores, excepto en el de profesorado e investigadores no permanentes (PDI-B), y cuatriplicó los apoyos conseguidos en PTXAS.

García Mateo ganó en todos los sectores en el campus de Vigo. Solo perdió en el de estudiantes en Pontevedra, por una diferencia de 3 votos. Y en Ourense se impuso a Belén Rubio es un único colectivo, el de PTXAS.

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