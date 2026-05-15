Carmen García Mateo será la primera rectora en la historia de la Universidad de Vigo

Carmen García Mateo será la primera rectora de la Universidad de Vigo tras imponerse en la segunda vuelta con un 56,02% de votos ponderados frente al 43,98% de Belén Rubio. La candidata de Nós Universidade se impuso en todos los sectores, excepto en el de profesorado e investigadores no permanentes (PDI-B), y cuatriplicó los apoyos conseguidos en PTXAS.

García Mateo ganó en todos los sectores en el campus de Vigo. Solo perdió en el de estudiantes en Pontevedra, por una diferencia de 3 votos. Y en Ourense se impuso a Belén Rubio es un único colectivo, el de PTXAS.

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