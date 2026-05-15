Triplete de talento vigués en la última serie de Netflix: Pedro Alonso y Tristán Ulloa protagonizan 'Berlín' y Dani DiCostas le pone música

La cantera de talento artístico de Vigo sigue sumando hitos en el mundo audiovisual. La última producción de Netflix, «Berlín y la dama del armiño», ha contado con un inusual doblete de representantes con su origen en la ciudad. La segunda temporada de esta serie estrenada este viernes 15 de mayo vuelve a estar protagonizada por Pedro Alonso, quien casi una década después del nacimiento de «La casa de papel» sigue afianzándose como uno de los grandes nombres de la interpretación en nuestro país. En esta ocasión vuelve a reunir a su banda para robar el conocido cuadro de Leonardo da Vinci del siglo XV. No obstante, la operación real es mucho más compleja en la que tratará de vengarse del Duque de Málaga y su esposa después de que ambos intentasen chantajearlo.

Para lograrlo contará con la colaboración de otros nombres conocidos en la saga creada por Álex Pina y Esther Martínez Lobato como Michelle Jenner, Begoña Varas o Tristán Ulloa. El actor nacido en Francia (Orleáns,1970) comenzó su carrera sobre los escenarios con Alonso y Carlos Núñez durante su adolescencia, momento en el que vivió en Vigo. Entre las incorporaciones al reparto destacan Inma Cuesta, José Luis García-Pérez y Marta Nieto; pero también otra viguesa de cuna con carrera en Madrid.

La producción musical a cargo de Álex Olmedo eligió a Dani Dicostas (Vigo, 1997) como intérprete de la banda sonora de su primer capítulo, estrenado hoy. El músico fue el autor del éxito de «Bella Ciao» como gran himno de ‘La casa de papel’ y de otras series como ‘Águila Roja’ y ‘Vis a Vis’, pero también tocó junto a Coque Malla en las últimas giras de Los Ronaldos y llegó a componer algunos de los jingles más famosos de la publicidad como el de «Con poco me lo monto» de Zodiacs para Fanta, entre otras marcas.

Hace un año inició el proceso de búsqueda de la voz e imagen que marcaría el inicio de esta nueva temporada, en un proceso que «fue bastante rápido» según relata la propia Daniela. La propuesta pasaba por hacer una versión de «I Want to break free» de Queen y para ello se fueron sucediendo las pruebas a distancia antes de encontrar el tono y la elección final. Esta versión de jazz con una banda elegida pro la propia productora se rodó en el icónico plató Vancouver que el gigante audiovisual emplea en Colmenar Viejo.

El tono de esta versión le sorprendió ya que «no se esperaba este estilo», y aunque el cuerpo le pedía «algo más rockero» se fue soltando durante las pruebas. «Lo podía defender perfectamente, es más íntimo y me gusta mucho eso», explica a FARO la cantante.

Experiencia previa en ‘Ena’

«La participación a nivel interpretativo es muy pequeña, pero suficiente» relata sobre la escena que tiene lugar en el comienzo del primero de los ocho capítulos. No obstante, no es la primera vez que la joven cantante da el salto a este tipo de focos. En diciembre ya realizó un cameo en «ENA. La reina Victoria Eugenia» donde interpretó a una coupletera durante su tercer capítulo.

El proceso en ambas fue «muy parecido» y califica como «muy guays ambas experiencias» al ser sus «primeros contactos con producciones grandes». A la de RTVE llegó de la mano de Kimberley Tell, compañera de fatigas en su formación de pop, electrónica y dances ‘Cool Nenas’ con la que se han convertido en uno de los grandes reclamos de los festivales y salas de Galicia estos años.

En aquella ocasión la producción llegaba de la mano del jerezano Bronquio, autor de singles con Carlangas de Novedades Carminha o Camellos. Durante el breve rodaje de Netflix pudo charlar con sus dos paisanos: Tristán Ulloa, quien también coincidió con Tell —también cantante— en el thriller de Movistar+ ‘El centro’, o Pedro Alonso; constatando así la enorme presencia de vigueses en este sector.

Esta segunda participación podría no ser la última delante de las cámaras, labor que compatibiliza con la presentación de su tercer disco ‘Amores Pasajeros’ lanzado esta primavera. «Aún queda algo más», deja caer. Mientras tanto, su particular homenaje a Freddie Mercury está disponible en todas las plataformas para quien quiera escucharlo.