Elecciones
Belén Rubio y Carmen García Mateo hacen un llamamiento a votar en una jornada histórica para la UVigo, que apunta a un descenso en la participación
Las candidatas a ser la primera rectora de la UVigo aspiran a mantener el apoyo de la primera vuelta y captar los votos de Jacobo Porteiro para ganar las elecciones de hoy
El primer avance de participación (13.27 horas) arroja porcentajes más bajos en todos los sectores
Las urnas ya están abiertas en los tres campus de la UVigo para decidir quién será la primera rectora de su historia, Carmen García Mateo, que se impuso en la primera vuelta, o Belén Rubio. Ambas aspiran a mantener los apoyos y a captar los votos de Jacobo Porteiro en una jornada en la que todo apunta a que la participación caerá respecto al día 6. Sobre todo, entre el estudiantado, ya que se encuentra en plena época de exámenes. De hecho, las mesas registraban mucha menos actividad esta mañana.
La primera en votar fue la líder de H2040, Belén Rubio, que acudió a la mesa de Ciencias del Mar en torno a las 10.30 horas acompañada de Luis Álvarez Sabucedo, integrante de su candidatura, y del rector Manuel Reigosa.
Aseguró a los medios que el equipo se siente «con ánimos» para afrontar la jornada de hoy. «Creo que temos moitas posibilidades porque nesta segunda parte de campaña fixemos moitísimo traballo para intentar dialogar e aunar propostas co grupo de Jacobo Porteiro e con outras persoas que votaron ás outras candidaturas. Podemos ter bos resultados a raíz desas conversas porque o obxectivo que perseguimos se gañamos as eleccións é ter un goberno dialogante, capaz de aunar esforzos e propostas e de consenuar con todos», explicó.
También hizo un llamamiento a la comunidad universitaria para que acuda a la cita con las urnas, que estarán abiertas hasta las 18 horas. «Hoxe espero que haxa moitísima participación e que o resultado sexa bastante rotundo dende o principio, con ampla maioría para non ter dúbidas, pero con moitísimo respecto para a democracia e o que poida ocurrir. E pase o que pase, nós seguiremos empurrando pola UVigo tanto dende a Reitoría se gañamos como desde os nosos postos e as nosas responsabilidades porque todos queremos que a Universidade sexa moito mellor, más diversa, máis ampla, mais internacional, con mellor docencia, investigación e transferencia, máis igualdade, máis benestar e máis sostenibilidade», destacó.
Respecto a la «intensísima» campaña, Rubio admitió que esta segunda vuelta por los tres campus fue «case extenuante». «Empezabamos ás oito da mañá e rematabamos moitas veces ás 11 do noite, pero pase o que pase estou satisfeita e moi orgullosa do traballo feito e tamén do equipo que vén comigo porque traballou a reo, con moitísima ilusión e eu paseino moi ben. Podo dicir que foi unha moi boa expericnaia da que non me arrepinto en absoluto», celebró.
La candidata de Nós Universidade, Carmen García Mateo, acudía a su mesa en torno a las 11 horas en la Escuela de Telecomunicación acompañada por un robot humanoide que, aunque no dudó en demostrar sus dotes para el baile ante los medios, no tiene derecho a voto.
«Afrontamos esta xornada con moita ilusión, levámonos preparando máis dun ano para chegar a este día, con ilusión e responsabilidade e esperamos conseguir ese apoio maioritario da comunidade universitaria», comentaba García Mateo, además de animar a todos los votantes a acudir a las urnas. «Chamamos á participación de todos os sectores. Hoxe os centros están sen estudantes, pero veñen ás bibiliotecas á estudar e hai exames», apuntaba.
También calificó de «moi boa nova» que «a próxima persoa ao mando desta Universidade será unha reitora». Y califica de «moi intensa e enriquecedora» la campaña electoral que la llevó por los diferentes centros para hablar con trabajadores y estudiantes. «Todo ese proceso enriqueceu o noso programa. Esta semana foi un pouco distinta porque case non houbo prazo cos temas máis regramentarios pero estivemos no curto falando cuns e con outros e esperamos que a xente confíe na nosa proposta», añadió.
Las candidatas también opinaron sobre las denuncias por acoso sexual en la Facultad de Bellas Artes admitidas por el rector Reigosa.
«Nós levamos no programa que temos que revisar os protocolos para dar maior protección e seguridade ás persoas denunciantes e ser máis áxiles. Pero sempre sendo rigurosos e prudentes e facendo as cousas ben. Cada vez que sae un caso destes nos poñemos nunha situación complicada pero é a sociedade na que vivimos e non temos que dar nunca un paso atrás senón adiante na denuncia e na protección ás vítimas e que os nosos protocolos sexan moi efectivos», defiende Carmen García Mateo.
«Temos un protocolo moi claro. O primeiro é asumir a presunción de inocencia e activar o protocolo con todas as fases. Creo que todos os pasos están contemplados, pero iso non impide que poidamos darlle unha revisión para amparar un pouco máis ás vítimas e a futuro, sen dúbida, revisaremos ese protocolo. Lóxicamente cando se da un caso destes, que son moi tristes, hai que apoiar ás vítimas, pero tamén hai que respectar á persoa denunciada porque non podes sinalala e que quede marcada para sempre. Pero revisaremos o protocolo se hai que mudar cousas, de feito imos ter que mudar case todas as normtaivas para adaptalas a nova lei», sostiene Belén Rubio.
Primer avance de participación
El primer avance de participación emitido por la UVigo con datos de las 13.27 horas arroja por ahora porcentajes inferiores en los cuatro sectores respecto a la jornada del día 6. Por ahora, el colectivo más activo es el PTXAS (Persoal Técnico, de Xestión, Administración y Servizos) y ya han votado el 59.05% de los censados.
Por detrás se sitúa el profesorado permanente (PDI-A), con un 57,17%. Entre el resto del personal docente e investigador (PDI-B) solo han votado el 35,29%. Y la participación más baja, como se esperaba, se registra en el estudiantado, con un 4,64%,
Suscríbete para seguir leyendo
- No cojas pájaros del suelo: la Sociedad Española de Ornitología recuerda lo que debes hacer si encuentras una cría fuera de su nido
- La Comisión Europea plantea que los aeropuertos de Oporto y Santiago no puedan ofrecer ayudas a las aerolíneas
- Muere un conductor al caer al vacío desde el viaducto de la A-52 en Melón cuando su camión hizo la tijera
- Buscan a una mujer de 53 años desaparecida este pasado martes en Vigo
- Dos jóvenes de Cangas denuncian por estafa al propietario del piso que habían alquilado en la villa
- La Audiencia mantiene la paternidad de un vigués aunque el ADN dice que no es su hijo
- El puzle para crear una nueva gran zona residencial protegida en Vigo encaja otra de sus piezas: la Xunta somete a evaluación ambiental un segundo PIA en Lavadores
- El metal vuelve a salir a la calle en Vigo: estas son las zonas afectadas por la manifestación de este miércoles