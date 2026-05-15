Día das Letras Galegas
Begoña Caamaño será eterna en Vigo: unha praza levará o seu nome
«É o sitio onde ela se criou, onde creceu», destacou o alcalde, Abel Caballero
Unha praza inaugurada en xullo de 2024 na contorna da peonil do Calvario levará o nome de Begoña Caamaño. Así o anunciou o alcalde de Vigo, Abel Caballero, durante a inauguración da exposición de «A nena que perdeu un zapato na lama», obra producida pola Editorial Galaxia en homenaxe á autora á que se lle dedica este ano o Día das Letras Galegas. Ubícase xunto aos números 136-138 desta rúa.
«Begoña Caamaño merece memoria eterna», proclamou Caballero antes de anunciar que a nova praza situada ao carón da rúa Urzáiz, na coñecida popularmente como peonil do Calvario, pasará a levar o nome da escritora. «O sitio onde ela se criou, onde creceu, vai ter a súa propia praza. A praza de Begoña Caamaño», sinalou o rexedor, que definiu o novo espazo como «unha praza bonita», integrada no entorno.
O alcalde aproveitou o acto para facer un percorrido pola transformación urbanística da zona que Caamaño coñeceu na súa infancia. Referiuse ás antigas adegas Bandeira, que, cando chegou á Alcaldía, estaban «medio derruídas» e que o Concello rehabilitou «rememorando o que eran». Tamén lembrou como a actual humanización de Jenaro de la Fuente substituíu espazos con lama e deteriorados por unha contorna renovada con «tres marabillosas fontes que marcan unha forma moderna».
Identidade da peonil
Caballero detívose especialmente na identidade propia da rúa Urzaiz no tramo do Calvario, popularmente coñecida como a peonil. «A xente do Calvario xa lle puxera un nome distinto. É a peonil. Ninguén lle chama rúa Urzáiz», comentou. Incluso bromeou coa posibilidade de cambiar oficialmente a denominación, aínda que, finalmente, apostou por deixar que sexa a cidadanía quen manteña vivo ese nome popular.
A futura Praza Begoña Caamaño ocupará o espazo xerado tras a demolición dun edificio deteriorado na entrada da rúa, unha actuación coa que tamén se conectou coa vía posterior e se gañou unha nova zona pública para a veciñanza. O alcalde enmarcou esta decisión dentro da vontade do Concello de conservar a memoria da autora e da evolución histórica do barrio.
Durante a súa intervención, Caballero enxalzou tamén o libro dedicado a Caamaño e coordinado por Ramón Nicolás, con ilustracións de Carlos Gallego, editado por Editorial Galaxia. Definiuno como «aparentemente un libro humilde, pero marabilloso» e destacou que divulgar a publicación é tamén «divulgar a Begoña».
O rexedor avanzou ademais que o volume será repartido por bibliotecas, centros educativos e distintos espazos da cidade para contribuír a manter viva a memoria da escritora. «Dentro de cen anos seguirán rendindo homenaxe a Begoña Caamaño», afirmou. «Porque a súa memoria permanece».
Estiveron no acto, ademais do alcalde, estudantes do IES Castelao; Xosé Manuel Soutullo, director da Editorial Galaxia; Ramón Nicolás, comisario da exposición; a primeira tenenta del alcalde, Carmela Silva; e o ilustrador Carlos Gallego.
Suscríbete para seguir leyendo
- No cojas pájaros del suelo: la Sociedad Española de Ornitología recuerda lo que debes hacer si encuentras una cría fuera de su nido
- La Comisión Europea plantea que los aeropuertos de Oporto y Santiago no puedan ofrecer ayudas a las aerolíneas
- Muere un conductor al caer al vacío desde el viaducto de la A-52 en Melón cuando su camión hizo la tijera
- Buscan a una mujer de 53 años desaparecida este pasado martes en Vigo
- Dos jóvenes de Cangas denuncian por estafa al propietario del piso que habían alquilado en la villa
- La Audiencia mantiene la paternidad de un vigués aunque el ADN dice que no es su hijo
- El puzle para crear una nueva gran zona residencial protegida en Vigo encaja otra de sus piezas: la Xunta somete a evaluación ambiental un segundo PIA en Lavadores
- El metal vuelve a salir a la calle en Vigo: estas son las zonas afectadas por la manifestación de este miércoles