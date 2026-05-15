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Los alumnos del colegio Calasancias de Vigo despiden entre aplausos a su profesora Celia por su jubilación

«Tu cole siempre será tu casa», trasladó el centro a la docente, que deja una profunda huella tras años de entrega en Infantil y Primaria

Celia recibe los aplausos, los abrazos y un ramo de flores de alumnos y profesores de Calasancias.

Celia recibe los aplausos, los abrazos y un ramo de flores de alumnos y profesores de Calasancias. / Instagram

Marta Clavero

Marta Clavero

El colegio Calasancias de Vigo vivió una jornada especialmente emotiva con la despedida de la profesora Celia, que se jubila tras toda una vida dedicada a la enseñanza y al acompañamiento de generaciones de alumnos.

Los estudiantes del centro salieron a recibirla formando un pasillo de aplausos, en un homenaje cargado de cariño y gratitud. La comunidad educativa quiso reconocer así los años de entrega, dedicación y vocación de una maestra muy querida tanto en Infantil como en Primaria.

Desde el colegio destacaron su pasión por la enseñanza, su paciencia y su capacidad para cuidar y guiar a los niños y niñas que pasaron por sus aulas. «Gracias por cada sonrisa, cada abrazo, cada palabra de ánimo y cada enseñanza que dejó huella», expresaron en su mensaje de despedida.

Celia, sorprendida y emocionada ante la despedida de toda la comunidad educativa

Celia, sorprendida y emocionada ante la despedida de toda la comunidad educativa / Instagram

El homenaje sirvió también para poner en valor la impronta que Celia deja en el centro y en todos aquellos alumnos que tuvieron la suerte de aprender con ella. «Maestras como tú no se olvidan nunca», subrayaron desde Calasancias, en una despedida marcada por la emoción.

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La docente inicia ahora una nueva etapa tras su jubilación, con el reconocimiento y el afecto de toda la comunidad escolar. «Disfruta de esta nueva etapa tan merecida. Tu cole siempre será tu casa», le trasladaron desde el centro.

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