Los alumnos del colegio Calasancias de Vigo despiden entre aplausos a su profesora Celia por su jubilación
«Tu cole siempre será tu casa», trasladó el centro a la docente, que deja una profunda huella tras años de entrega en Infantil y Primaria
El colegio Calasancias de Vigo vivió una jornada especialmente emotiva con la despedida de la profesora Celia, que se jubila tras toda una vida dedicada a la enseñanza y al acompañamiento de generaciones de alumnos.
Los estudiantes del centro salieron a recibirla formando un pasillo de aplausos, en un homenaje cargado de cariño y gratitud. La comunidad educativa quiso reconocer así los años de entrega, dedicación y vocación de una maestra muy querida tanto en Infantil como en Primaria.
Desde el colegio destacaron su pasión por la enseñanza, su paciencia y su capacidad para cuidar y guiar a los niños y niñas que pasaron por sus aulas. «Gracias por cada sonrisa, cada abrazo, cada palabra de ánimo y cada enseñanza que dejó huella», expresaron en su mensaje de despedida.
El homenaje sirvió también para poner en valor la impronta que Celia deja en el centro y en todos aquellos alumnos que tuvieron la suerte de aprender con ella. «Maestras como tú no se olvidan nunca», subrayaron desde Calasancias, en una despedida marcada por la emoción.
La docente inicia ahora una nueva etapa tras su jubilación, con el reconocimiento y el afecto de toda la comunidad escolar. «Disfruta de esta nueva etapa tan merecida. Tu cole siempre será tu casa», le trasladaron desde el centro.
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