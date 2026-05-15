Alumnas de Salesianos de Vigo, ganadoras de Galiciencia con su espuma para proteger la vegetación ante un incendio

Daniela García y Eila Lago, alumnas del Colegio Salesiano María Auxiliadora de Vigo, recibieron el primer premio en la nueva edició de Galiciencia.

Las jóvenes presentaron una espuma ignífuga vegetal biodegradable para proteger la vegetación frente a los incendios forestales. Está elaborada con plantas como el aloe vera y otras substancias naturales capaces de generar y estabilizar la espuma, que, según sus resultados, puede mantenerse adherida a la vegetación durante varias horas. «Esta capa protectora podría cubrir las plantas y ayudar la retrasar a propagación del fuego gracias a su humedad y a su capacidad ignífuga», cuentan las estudiantes.

Menor impacto ambiental

Además, ponen de relieve el carácter «sostenible» de los componentes empleados, lo que permite obtener un producto con un menor impacto ambiental que otros utilizados habitualmente en la extinción de incendios. El proyecto fue registrado para proteger su autoría y podría dar lugar en el futuro al desarrollo de una patente. El premio, dotado con 1.000 euros, les servirá para financiar su participación en la mayor feria científica a nivel estatal, Exporecerca, que se celebra anualmente en Barcelona.

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Otros premios

El segundo equipo clasificado fue el formado por Héctor Abal y AndrésFentanes, del IES Ponte Caldelas y el tercero premio fue para el proyecto de Iker Solveira y Candela Blanco, del Colegio Miraflores del Pereiro de Aguiar. El proyecto más innovador fue el de Camila Fernández y Rodrigo Riveiro, de Aulas Tecnópole de San Cibrao das Viñas. El mejor proyecto relacionado con la ciberseguridad fue el de Nicolás García y Xián Couto, del IES Castelao de Vigo mientras el premio a mejor comunicación fue para Martina Collazo, del Colegio Apóstol Santiago de Vigo, realizó un estudio sobre el phishing en videojuegos y la vulnerabilidad de los adolescentes ante mensajes engañosos en chats de juegos.