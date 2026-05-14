Vigo pone música al Día das Letras Galegas con 15 conciertos corales y un concurso infantil y juvenil

El Concello de Vigo ha articulado este año su programación del Día das Letras Galegas en torno a la música coral, con una nueva edición del festival «Vigo, un mar de corais», que se desarrollará hasta el 30 de mayo y contará con la participación de 39 agrupaciones en distintos espacios de la ciudad. El programa incluye 15 conciertos repartidos por escenarios, barrios y parroquias, además de una cita específica el propio 17 de mayo con el II Concurso Coral Infantil e Xuvenil en el Teatro García Barbón.

Durante la presentación, el alcalde Abel Caballero defendió el festival como una manera de celebrar las Letras Galegas desde la música y el tejido coral vigués. Según trasladó el regidor, «Vigo, un mar de corais» es una forma de «cantar ás letras galegas coa música marabillosa das intérpretes das formacións musicais da cidade». En el acto intervino también el presidente de la Federación de Bandas de Música Populares de Vigo y de Acopovi, Enrique Lorenzo, quien agradeció al gobierno municipal la continuidad de este tipo de actividades culturales a lo largo del año.

La programación se enmarca en la vigésima edición del Festival das Letras Galegas y volverá a desplegarse en una red muy diversa de espacios culturales y vecinales. Entre los escenarios figuran el Museo Marco, la Iglesia de los Capuchinos, la Escola de Enxeñería Industrial, el salón de actos de la ONCE, la AVCD de Cabral, la Asociación Veciñal Val do Fragoso o el CRAC de Coruxo, entre otros. El objetivo es llevar la conmemoración de las Letras Galegas más allá del centro y convertirla en una propuesta extendida por toda la ciudad.

El programa reúne corales de perfiles y trayectorias distintas, desde formaciones históricas de Vigo hasta agrupaciones sénior, coros vinculados a asociaciones vecinales o propuestas ligadas a centros educativos y culturales. Entre las participantes aparecen, por ejemplo, la Coral Polifónica Allegro, la Coral Polifónica da Avogacía de Vigo, la Coral Polifónica Vivacce, el Coro da Escola Superior de Arte Dramática de Galicia, la Coral Polifónica Cidade de Vigo da ONCE, la Coral Polifónica Santa Clara, la Coral Polifónica da AVCR San Mamede de Zamáns, la Coral Polifónica María Nai do Bo Pastor o la Coral Polifónica Agarimo.

El punto culminante llegará el domingo 17 de mayo, cuando el Teatro García Barbón acogerá las actuaciones de ocho coros de Vigo, Ourense, A Coruña, O Rosal y Goián dentro del II Concurso Coral Infantil e Xuvenil, una cita con la que el Concello quiere reforzar también el peso de las nuevas generaciones en la difusión de la música coral y del repertorio en gallego.