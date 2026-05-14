Vecinos alertan de problemas de convivencia en O Berbés con las personas que pernoctan en los soportales

Varias personas que habitaban la antigua nave de Pescanova en Jacinto Benavente, desalojadas hace poco más de un mes, se han trasladado a los soportales de la Praza do Berbés, muy cerca de un parque infantil, donde ya pernoctaban algunos ciudadanos anteriormente. Lo confirman el foro socioeducativo As Ninguéns y la Asociación Veciñal e Cultural Casco Vello de Vigo. Esta última alerta de que comienza a haber problemas de convivencia en esta zona, corazón del barrio antiguo de la ciudad. Ambas entidades reclaman a las administraciones públicas una solución para estos vecinos en evidente situación de vulnerabilidad.

El Concello traslada que «las personas que pernoctan en los soportales están siendo atendidas por la unidad de calle municipal». «Algunas rechazan cualquier tipo de intervención. Hay varias que han rechazado una plaza de pernocta en Santa Cruz y en el albergue municipal, otras han aceptado el servicio de higiene y de la Sala de lecer. Algunas proceden de la nave de Jacinto Benavente, pero son mayoritariamente transeúntes», informa antes de apostillar que «la competencia del sinhogarismo y la infravivienda es de la Xunta».

«Tanto es así, que el Plan Estatal de Vivienda que acaba de publicar el Gobierno de España va a transferir a la Xunta 400 millones, con varias líneas para erradicar el chabolismo y la infravivienda. La Xunta es la administración responsablede este sinhogarimso, según el Estatuto de Galicia», traslada el Concello. Añade que «el Gobierno autonómico está tardando en publicar la línea de ayudas en base a esos 400 millones de euros que va a recibir».

«As persoas teñen que ter un fogar e os servizos sociais deben facer algo. Non poden e non deben vivir desta maneira», indican desde la asociación vecinal antes de demandar «alternativas» para cada uno de estos ciudadanos, afectados por su situación de exclusión. Apuntan que la preocupación en el barrio es creciente por los conflictos que se generan y por los que pueda haber. «Hai xente con máis civismo que outra e eles necesitan dar resposta ás súas necesidades fisiolóxicas. Nos soportais, xa había xente vivindo, pero aumentou co desaloxo da nave de Beiramar. Foi o detonante. Nunca antes houbera tanta», apostillan.

Marta G. Brea

David Prieto, coordinador de As Ninguéns, lamenta que el desalojo de la antigua nave de Pescanova, ejecutada por el Concello -amparado por un auto judicial motivado en las «numerosas incidencias» que se habían registrado en su interior y por el incumplimiento de la titular del inmueble, Inversiones Inmobiliarias Canvives S.A.U., de los requerimientos del Ayuntamiento-, supuso «botar á rúa» a las personas que vivían dentro. «Os albergues non teñen sitio. Hai lista de espera para entrar. Están cada vez máis saturados e non hai opcións para a xente que non ten fogar», reflexiona.

Advierte de que puede pasar lo mismo si se produce finalmente el desalojo de las dos familias que viven en chabolas en el barrio de Ribadavia: más personas viviendo en la calle. Sobre los vecinos de O Berbés, Prieto concreta que predominan los hombres y alerta de que hay gente que está enferma tanto física como psíquicamente y que sufre las consecuencias de las adicciones, ya sea al alcohol u otro tipo de sustancias. «A solución pasa por ter vivendas de alugueiro social para que cada persoa pague segundo as súas posibilidades. Tamén se deben aumentar as prazas dos albergues ou facer un novo», apunta el coordinador de As Ninguéns.

«La tasa de hurtos aumenta en estas zonas» Roberto Giráldez — Presidente de Vigo Comercio

Uno de los sectores más perjudicados por esta situación es el comercio. Lo señala el presidente de la Federación Vigo Comercio, Roberto Giráldez. «La tasa de hurtos aumenta en estas zonas en las que hay gente viviendo en la calle porque no tienen otra forma de subsistir y necesitan recursos para alimentarse o para sus adicciones. Además, la imagen es negativa para los negocios que están cerca», traslada. En O Berbés, hay una tienda de mobiliario de cocina, una barbería, una pastelería, un negocio de cata de vinos, el albergue de peregrinos de la Xunta y el edificio Redeiras de la Universidad de Vigo.

Motivos del desalojo

Las «numerosas incidencias» que se registraron en la antigua nave de Pescanova, en Jacinto Benavente, y el incumplimiento de la titular del inmueble de los requerimientos y las multas impuestas por el Concello fundamentan la orden judicial del Ayuntamiento vigués para desalojar y adoptar «las medidas necesarias a fin de evitar su nueva ocupación», en este caso, tapiar todas las entradas. Fue en una resolución de enero a través de la cual la Xerencia de Urbanismo ordenó a la propietaria ejecutar medidas de protección y tapiado de los huecos en dicha edificación, mandato que fue ignorado.

Con el fin de evitar nuevos sucesos como los ocurridos –incendios, peleas y, como enumeró el titular del Juzgado de lo Contencioso número 2 de Vigo, hasta el hallazgo de un fallecido tras precipitarse desde uno de los balcones interiores–, el Concello procedió a la ejecución forzosa de desalojo. El juez, en base a lo señalado, concedió una autorización al Ayuntamiento para el acceso a la propiedad.