Suceso
Espectacular rotura de una tubería en el barrio vigués de Coia: decenas de vecinos se quedan sin agua tras inundarse la calle A Garda
La avería provocó una riada en plena vía y obligó a intervenir a la Policía Local para retirar vehículos estacionados
Una rotura de una tubería registrada en la tarde de este jueves en la calle A Garda, en el barrio vigués de Coia, dejó sin suministro de agua a decenas de vecinos de la zona y provocó una espectacular inundación en el entorno de la avería.
El incidente se produjo alrededor de las 18.30 horas y generó una gran acumulación de agua en la calle, hasta el punto de que numerosos vecinos describieron la escena como si hubiera caído «una auténtica tromba de lluvia» sobre el barrio. En los vídeos puede verse cómo el agua corre con fuerza por la calzada, formando una especie de río que anegó parte de la zona.
Los técnicos se desplazaron rápidamente hasta el lugar y procedieron al cierre de la vía de suministro para frenar la fuga. Como consecuencia, varios edificios del entorno permanecen actualmente sin agua mientras se trabaja en la reparación de la tubería dañada.
La incidencia obligó también a intervenir a la Policía Local de Vigo. Los agentes tuvieron que avisar a propietarios de varios vehículos estacionados en las inmediaciones para que los retirasen ante el riesgo de que pudiesen sufrir daños por la acumulación de agua.
Por el momento no han trascendido las causas de la rotura ni el tiempo previsto para restablecer completamente el suministro en la zona.
Suscríbete para seguir leyendo
- No cojas pájaros del suelo: la Sociedad Española de Ornitología recuerda lo que debes hacer si encuentras una cría fuera de su nido
- Hallan con vida a la vecina de Beade desaparecida desde el domingo por la tarde
- La Comisión Europea plantea que los aeropuertos de Oporto y Santiago no puedan ofrecer ayudas a las aerolíneas
- Muere un conductor al caer al vacío desde el viaducto de la A-52 en Melón cuando su camión hizo la tijera
- Nuevo paso para que se pueda viajar en AVE desde Galicia a otras comunidades del Norte sin pasar por Madrid
- La reapertura del policlínico Cíes lleva ocho meses paralizada a la espera de una autorización de la Seguridad Social
- La ambiciosa transformación de la avenida de Madrid de Vigo alcanza uno de sus hitos: «Ahora empezará lo más visible»
- Muere el patrón de una embarcación de recreo en Chapela al caer al mar, mientras su lancha seguía navegando sin rumbo