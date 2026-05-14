El Puerto de Vigo y la Guardia Civil refuerzan su coordinación con mejoras en el Tinglado

El presidente de la Autoridad Portuaria de Vigo, Carlos Botana, recibió ayer la visita institucional del coronel de la Guardia Civil de Pontevedra, Manuel Touceda, en un encuentro centrado en los retos compartidos en el ámbito portuario y en la mejora de las instalaciones que utiliza el instituto armado en el recinto.

Durante la reunión, ambos responsables analizaron el avance de las obras que la APV está ejecutando en las dependencias de la Compañía Fiscal de la Guardia Civil, situadas en el edificio del Tinglado. La actuación persigue un doble objetivo: por un lado, adaptar la infraestructura a la normativa vigente en materia de protección contra incendios; por otro, ampliar los espacios de trabajo para atender el incremento de efectivos previsto en la dotación del cuerpo.

La intervención se enmarca en la colaboración habitual entre ambas instituciones en un entorno especialmente sensible desde el punto de vista de la vigilancia, el control fiscal y la seguridad. El Puerto y la Guardia Civil comparten así una agenda común orientada a reforzar la operatividad en unas instalaciones clave para la actividad diaria del recinto portuario.

La visita del coronel Touceda sirvió, en ese contexto, para revisar el estado de unos trabajos con los que la Autoridad Portuaria quiere mejorar las condiciones materiales de la presencia de la Guardia Civil en el puerto, al tiempo que adecúa el inmueble a las exigencias normativas actuales.