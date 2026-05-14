El Puerto de Vigo afina su nuevo Plan de Usos para «integrarse todavía más» con la ciudad: la peatonalización de Beiramar, una «necesidad»

La Autoridad Portuaria de Vigo activa una nueva fase de la tramitación para renovar su plan de Delimitación de los Espacios y Usos Portuarios (DEUP), un documento clave para organizar no solo la actividad propia de este organismo, sino también para definir cuál debe ser su relación con la ciudad. Es en este segundo aspecto en el que el planeamiento busca incidir con la actualización realizada después de un período de escucha y análisis de los más de dos centenares de alegaciones y comentarios recibidos durante la fase de exposición al público realizada entre agosto y octubre de 2024, recogiendo el Puerto en un informe recientemente publicado que se han estimado total o parcialmente más de un 60% de las propuestas realizadas por otras administraciones, partidos políticos, empresas, asociaciones o ciudadanos.

«Como sugiere el Concello de Vigo, una vez aprobada la DEUP, se redactará un Plan Especial en el cual se desarrollará urbanísticamente el sistema portuario y se incorporarán medidas de integración, más allá de la que ya está tomando la Autoridad Portuaria, se han incluido más usos de interacción Puerto-ciudad y se detallará con mayor alcance la convivencia posible de actividades ciudadanas y portuarias», recoge el balance sobre las alegaciones, clave para tomar la determinación de actualizar el proyecto de Plan de Usos para someterlo de nuevo al examen ambiental con otra exposición y poder caminar, en un plazo aproximado de dos años, hacia su aprobación definitiva.

Entre las alegaciones de mayor calado, están las presentadas en su momento por el Concello de Vigo, que se refería por ejemplo a la falta de menciones a la avenida de Beiramar y el proyecto de soterramiento del tráfico para liberar la superficie y peatonalizarla. En su contestación, el Puerto señala que la DEUP «no tiene ese alcance de detalle, pero en cualquier caso se ha incorporado la necesidad de buscar soluciones para dicho soterramiento y lograr una mayor humanización de los límites puerto-ciudad y permitir la recuperación de espacios demandados por la ciudadanía y compatibles con la actividad portuaria». Por otro lado, mientras la avenida siga como está, el Concello ha mostrado también interés en integrar la red semafórica de la misma en la municipal, algo que el Puerto se compromete a estudiar, así como dar un paso más en la apertura de los muelles extendiendo el efecto conseguido con la senda peatonal y ciclista construida.

Las acciones para redoblar la apuesta por la integración con la ciudad prevén extenderse también a otros puntos de dominio portuario como en Bouzas (aunque se desecha la idea de una pasarela peatonal en el viaducto de la VG-20 al no ser terrenos portuarios, sino del Ministerio de Transportes), Chapela o Teis, donde está previsto desafectar la playa de O Mende, mientras que en la superficie ocupada a día de hoy por Astilleros San Enrique, los antiguos terrenos de Vulcano, la nueva versión del Plan de Usos reduce de 39.472 a 11.768 los metros cuadrados que quedarían bajo responsabilidad portuaria, contemplando también a medio plazo caminar hacia una mayor integración en las instalaciones de Regenasa.

Asimismo, en la zona del Muelle de Trasatlánticos que ocupa en la actualidad Casa Pepe, se incide en la apuesta de aprovechar el traslado de la empresa a la antigua fábrica de Albo en Beiramar como espacio de ocio que dé continuidad a los servicios turísticos y de ocio para cruceristas y vecinos, contenidos que quedarán definidos en el futuro Plan Especial que elaborará el Puerto, que en el DEUP reservará, por el momento, un doble uso portuario y no portuario.

Otras alegaciones recibidas y que se han tenido en cuenta tienen que ver con el mimo medioambiental a «tesoros» de la ría de Vigo como las Islas Cíes o la ensenada de San Simón, entendiendo la Autoridad Portuaria la necesidad de introducir ciertas modificaciones que supondrán restringir lo máximo posible los puntos de fondeo junto a Cíes y que la actividad en Rande frente a San Simón «sea la estrictamente necesaria para dar servicio a la demanda de empresas».