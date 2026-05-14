El parque infantil «más grande» de Vigo ya tiene fecha de construcción: las obras durarán ocho meses

Cuenta atrás para que se construya el parque infantil «más grande» de todo Vigo, tal y como anunció este jueves el alcalde de la ciudad, Abel Caballero, detallando que la junta de gobierno local aprobará en su próxima reunión la adjudicación, que ya había avanzado FARO, de las obras del macroparque que se situará en la Finca Matías, entre Travesía de Vigo y Aragón, con un presupuesto superior a los 2,8 millones y un plazo de ejecución de ocho meses.

Si las previsiones no se tuercen, será en la primera mitad del próximo cuando los niños de Vigo podrán disfrutar del nuevo parque infantil, dado que los trabajos arrancarán a principios de julio. El objetivo es habilitar dos áreas separadas por la rúa Toxal en función de la edad, con la instalación de diferentes juegos y elementos novedosos. Además, habrá nuevo mobiliario urbano, bancos, meses, fuentes. Se aprovechará la intervención, además, para renovar el alumbrado, las redes de servicios y plantar césped, árboles y elementos vegetales.

El nuevo parque infantil se complementará en el futuro con la incorporación de esta zona al programa Vigo Vertical, dado que en enero el gobierno local aprobaba el proyecto de las tres rampas mecánicas desde Travesía y que permitirán enlazar posteriormente con Aragón, que requerirán otros dos millones de euros de inversión.

Reivindicación

La vicepresidenta de la Diputación de Pontevedra, Luisa Sánchez, aprovechó el anuncio de la aprobación de la adjudicación de las obras del parque infantil para reivindicar la aportación que realiza la institución provincial, que financiará el 79% del proyecto, «un nuevo ejemplo del compromiso con la mejora de espacios públicos de Vigo». Sánchez, que eleva a 47 millones la inversión de la Diputación en Vigo desde 2023, «una cifra nunca antes vista», subrayó que la obra forma parte de los convenios firmados con el Concello en 2024.