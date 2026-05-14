Ola de sostenibilidad en la Plaza Elíptica de Vigo: ropa de segunda mano, complementos y arte

Este viernes y sábado, el centro comercial Plaza Elíptica de Vigo volverá a acoger el Vintax Market, un mercado con ropa de segunda mano y de autor y complementos sostenibles, como bolsos o bisutería hecha a mano. Se trata de la cuarta edición de este evento, cuyo lema es «Dale la vuelta a la moda».

Habrá más de 40 puestos repartidos en dos días. Participarán artistas, artesanos, diseñadores, vendedores de ropa de segunda mano y los creativos que apuestan por moda y accesorios y productos sostenibles (pendientes, collares, anillos, bolsos, ropa, ecobags, velas, ilustraciones, obras de arte, etc.).

Su intención es dar visibilidad a marcas, artesanos y artistas que apuestan por la reutilización, la fabricación propia, la creatividad y el consumo consciente. El mercado comienza a las 12.00 h ambos días y cierra a las 20.30 h. Se celebra en la planta baja del centro comercial, con acceso directo por la calle Bolivia.

La organización, la misma que da vida al mercado de arte y creatividad Mona, subraya que el Vintax Market es «un espacio dedicado a la moda sostenible y circular para promover el consumo responsable y consciente». Invita a vecinos y visitantes a acudir para conocer el trabajo de los creadores locales.

Apoyo a iniciativas

En esta edición, al igual que ya se hizo en las tres anteriores, celebradas en junio, septiembre y diciembre de 2025, se destinará parte del dinero recaudado en las inscripciones a apoyar iniciativas «con un impacto positivo tanto para el planeta como para las personas directamente».

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El logotipo muestra un pantalón del revés con botas, una metáfora visual que refleja la esencia del proyecto y su enfoque en una forma de entender la moda más sostenible y consciente. Fue creado por la ilustradora y diseñadora gráfica Larissa Lyra, organizadora del evento.