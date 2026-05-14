Cultura
Música, regueifas e homenaxes a Begoña Caamaño desde o Concello de Vigo polo Día das Letras Galegas
O programa municipal inclúe actuacións da Etrad, o Correlingua, actividades no Calvario e propostas culturais para todas as idades durante este mes
O Concello de Vigo celebrará o Día das Letras Galegas, que se conmemora cada 17 de maio, cun programa especial dedicado á xornalista e escritora viguesa Begoña Caamaño, homenaxeada este ano na cita cultural. A programación comeza este domingo. Incluirá seis actividades culturais ao longo da próxima semana, ademais doutras iniciativas paralelas durante todo o mes.
O alcalde de Vigo, Abel Caballero, presentou este xoves os actos previstos, que contarán coa participación do alumnado da Escola Municipal de Vigo de Música e Folk Tradicional, a Etrad. A programación abrirase o 17 de maio ás 12.00 horas coa lectura do bando do Día das Letras Galegas na Porta do Sol, a cargo do director da Etrad, Anxo Pintos. No caso de choiva, o acto trasladarase ao Marco. A xornada incluirá tamén lecturas de textos de Begoña Caamaño e regueifas nas asociacións Nosa Terra de Alcabre, Atlántida de Matamá e Freixo-Valadares.
O domingo 18 e o luns 19 de maio, haberá actuacións ás 19.00 horas do alumnado da aula de canto popular na rúa Príncipe, fronte ao MARCO. En caso de choiva, celebraranse na EMAO. O martes 20 de maio, actuarán, tamén ás 19.00 horas e na rúa Príncipe, as alumnas das aulas abertas de pandereteiras e coro. Ademais, o Auditorio Municipal acollerá unha actuación do rockeiro Pakolas.
Correlingua
A programación continuará o 22 de maio cunha nova edición do Correlingua, que sairá ás 10.30 horas desde a Praza do Rei, mentres que, o 23 de maio, haberá regueifas ás 19.30 horas no auditorio da Asociación de San Miguel de Oia. Ademais destas actividades, a biblioteca Biblioteca Neira Vilas desenvolverá durante todo o mes de maio unha programación especial con propostas para todas as idades.
O Concello tamén facilitará aos colexios o libro «Mulleres nas nosas letras», da editorial Ir Indo, xunto cunha bolsa coa imaxe de Begoña Caamaño. Por outra banda, o paseo peonil do Calvario acollerá desde este venres, 15 de maio, a exposición «A meniña que perdeu un zapato na lama», producida pola Editorial Galaxia.
Suscríbete para seguir leyendo
- No cojas pájaros del suelo: la Sociedad Española de Ornitología recuerda lo que debes hacer si encuentras una cría fuera de su nido
- Hallan con vida a la vecina de Beade desaparecida desde el domingo por la tarde
- Muere un conductor al caer al vacío desde el viaducto de la A-52 en Melón cuando su camión hizo la tijera
- Nuevo paso para que se pueda viajar en AVE desde Galicia a otras comunidades del Norte sin pasar por Madrid
- La reapertura del policlínico Cíes lleva ocho meses paralizada a la espera de una autorización de la Seguridad Social
- La Comisión Europea plantea que los aeropuertos de Oporto y Santiago no puedan ofrecer ayudas a las aerolíneas
- La ambiciosa transformación de la avenida de Madrid de Vigo alcanza uno de sus hitos: «Ahora empezará lo más visible»
- Muere el patrón de una embarcación de recreo en Chapela al caer al mar, mientras su lancha seguía navegando sin rumbo