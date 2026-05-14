El festival Pint of Science programa 14 charlas divulgativas en Vigo y estrena un programa para niños
La undécima edición secelebrará en los bares El Castro y De Catro a Catro los días 18, 19 y 20 de mayo con la participación de científicos de la UVigo, el CSIC y el IIS-Galicia Sur como María Mayán, Antonio Figueras y Saida Ortolano.
El evento se desarrolla de forma simultánea en 114 localidades de toda España
R.V.
El festival Pint of Science, el mayor evento gratuito de divulgación científica en el mundo, regresa a Vigo con un intenso y variado programa de coloquios a cargo de investigadores de la UVigo, el CSIC y el IIS-Galicia Sur en los bares El Castro y De Catro a Catro los días 18, 19 y 20 de mayo. Y este año, como novedad, también habrá charlas específicas para el público infantil con diferentes actividades para amenizar los descansos.
Dos de los organizadores del certamen, Reyes Riveiro y Juan José López, presentaron el programa en el Concello acompañados del alcalde Abel Caballero, la concejala de Educación, Olga Alonso, y Roberto Pérez, de Optare Solutions, una de las empresas patrocinadoras.
En total, se celebrarán 14 charlas científicas que abordarán desde la tecnología a la bioquímica, pasando por el estudio del planeta o la lingüística para responder, entre otras, a las siguientes cuestiones: ¿Puede un algoritmo entender la Ría de Vigo?, ¿Y si los edificios non fueran tan inmóviles como parece?, ¿Cuándo vamos a curar el cáncer? y ¿Hablamos mal?
Todas las charlas empezarán cada día a las 19.30 horas en los dos bares que participan y el programa «Pint Kids: Ciencia miúda», con inscripción previa, se celebrará el martes 19 a partir de las 17.30 horas con dos charlas interactivas sobre la salud alimentaria y la importancia de preservar la calidad del agua a cargo de Raquel Nogueira, del IIM-CSIC, y María Pazo, deL Cintecx de la UVigo.
Entre los investigadores participantes, María Mayán, del Cinbio, abordará los avances más recientes en la investigación del cáncer; Antonio Figueras (IIM-CSIC) descubrirá los «superpoderes» del mejillón; y Saida Ortolano hablará sobre las enfermedades raras.
Toda la programación está disponible en la web https://pintofscience.es/events/vigo
Suscríbete para seguir leyendo
- No cojas pájaros del suelo: la Sociedad Española de Ornitología recuerda lo que debes hacer si encuentras una cría fuera de su nido
- Hallan con vida a la vecina de Beade desaparecida desde el domingo por la tarde
- Muere un conductor al caer al vacío desde el viaducto de la A-52 en Melón cuando su camión hizo la tijera
- Nuevo paso para que se pueda viajar en AVE desde Galicia a otras comunidades del Norte sin pasar por Madrid
- La reapertura del policlínico Cíes lleva ocho meses paralizada a la espera de una autorización de la Seguridad Social
- La Comisión Europea plantea que los aeropuertos de Oporto y Santiago no puedan ofrecer ayudas a las aerolíneas
- La ambiciosa transformación de la avenida de Madrid de Vigo alcanza uno de sus hitos: «Ahora empezará lo más visible»
- Muere el patrón de una embarcación de recreo en Chapela al caer al mar, mientras su lancha seguía navegando sin rumbo