El festival Pint of Science programa 14 charlas divulgativas en Vigo y estrena un programa para niños

El festival Pint of Science, el mayor evento gratuito de divulgación científica en el mundo, regresa a Vigo con un intenso y variado programa de coloquios a cargo de investigadores de la UVigo, el CSIC y el IIS-Galicia Sur en los bares El Castro y De Catro a Catro los días 18, 19 y 20 de mayo. Y este año, como novedad, también habrá charlas específicas para el público infantil con diferentes actividades para amenizar los descansos.

Dos de los organizadores del certamen, Reyes Riveiro y Juan José López, presentaron el programa en el Concello acompañados del alcalde Abel Caballero, la concejala de Educación, Olga Alonso, y Roberto Pérez, de Optare Solutions, una de las empresas patrocinadoras.

En total, se celebrarán 14 charlas científicas que abordarán desde la tecnología a la bioquímica, pasando por el estudio del planeta o la lingüística para responder, entre otras, a las siguientes cuestiones: ¿Puede un algoritmo entender la Ría de Vigo?, ¿Y si los edificios non fueran tan inmóviles como parece?, ¿Cuándo vamos a curar el cáncer? y ¿Hablamos mal?

Todas las charlas empezarán cada día a las 19.30 horas en los dos bares que participan y el programa «Pint Kids: Ciencia miúda», con inscripción previa, se celebrará el martes 19 a partir de las 17.30 horas con dos charlas interactivas sobre la salud alimentaria y la importancia de preservar la calidad del agua a cargo de Raquel Nogueira, del IIM-CSIC, y María Pazo, deL Cintecx de la UVigo.

Entre los investigadores participantes, María Mayán, del Cinbio, abordará los avances más recientes en la investigación del cáncer; Antonio Figueras (IIM-CSIC) descubrirá los «superpoderes» del mejillón; y Saida Ortolano hablará sobre las enfermedades raras.

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Toda la programación está disponible en la web https://pintofscience.es/events/vigo