Las farmacias de Vigo se convertirán en puntos violeta contra la violencia machista
El Concello respalda la incorporación de las boticas de la ciudad a la red de espacios seguros impulsada por el Ministerio de Igualdad y el Colegio de Farmacia de Pontevedra.
Las farmacias viguesas se incorporarán como puntos violeta a la red de espacios seguros para mujeres que sufren cualquier tipo de violencia machista, en el marco de una iniciativa promovida a partir de un convenio entre el Ministerio de Igualdad y las farmacias. El anuncio se escenificó este jueves en una jornada formativa celebrada en la sede del Colegio Oficial de Farmacia de la provincia de Pontevedra, a la que asistieron el alcalde Abel Caballero y la primera teniente de Alcaldía, Carmela Silva.
El encuentro estuvo dirigido a los profesionales del sector para preparar la incorporación de estos establecimientos a la red de puntos violeta, concebidos como lugares de referencia y protección para víctimas de violencia machista. Según trasladó el Concello, las farmacias pontevedresas serán las primeras de Galicia en sumarse a esta iniciativa.
Durante el acto, Caballero destacó el valor de las farmacias por su cercanía a la ciudadanía y por su papel cotidiano en la vida de los barrios. El alcalde calificó la medida como «un paso moi importante porque as farmacias sodes unha institución, pola proximidade do profesional, polo diálogo permanente coa cidadanía», y felicitó al colectivo por asumir este nuevo papel como espacios de protección para las mujeres.
La jornada contó también con la participación del subdelegado del Gobierno en Pontevedra, Abel Losada, quien agradeció la colaboración del Colegio de Farmacia y puso el foco en la función social de las boticas, tanto en el ámbito urbano como en el rural. En el encuentro estuvieron presentes además María José Rodríguez, responsable de la Unidad de Violencia sobre la Mujer de la Subdelegación del Gobierno en Pontevedra; Beatriz García, presidenta del Colegio de Farmacia de Pontevedra; el inspector Feijóo, jefe de la Unidad de Atención a la Familia y a la Mujer de la Policía Nacional en Vigo; y el capitán Rafael Perera, de la Guardia Civil.
El objetivo de esta red es que las mujeres encuentren en las farmacias adheridas un primer punto de apoyo e información. A través de la campaña, estos establecimientos ofrecerán orientación sobre los recursos policiales y asistenciales disponibles en caso de sufrir una situación de violencia machista.
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