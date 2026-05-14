Educar desde el estrado: los jueces de Vigo decidirán cuándo los hijos podrán tener móvil o redes sociales

El uso del teléfono móvil, redes sociales, internet o de dispositivos digitales en general está a la orden del día tanto en hogares como en colegios. Limitar el uso de las pantallas hasta los 6 años y móviles analógicos hasta los 16, misma edad que para la apertura de cuentas en redes sociales, son algunas medidas propuestas por expertos, sin embargo, son los progenitores los que tienen la última palabra. ¿O no?

Y es que, ¿qué ocurre cuando los padres y madres no se ponen de acuerdo con la edad a la que deben tener un teléfono propio? ¿O acceder libremente a Internet? En este caso, son los jueces los que dictarán qué progenitor tiene la potestad para decidir.

Conflictividad entre padres

Así se muestra en una sentencia de la Sección de Familia del Tribunal de Instancia (antiguo Juzgado de Primera Instancia Nº 12) de Vigo que ante la «discrepancia» de los progenitores, «cualquier de ellos podrá acudir a la vía judicial para que se decida al respecto». Se trataba de una de las medidas para regular las relaciones familiares entre los ex cónyuges y en un contexto de conflictividad, ya que no se ponían de acuerdo sobre cuándo celebrar los cumpleaños, cómo organizar las vacaciones o extraescolares y mucho menos, la «edad en la que las hijas podrán disponer de móvil propio, acceso a Internet, redes sociales, etc.»

En estas situaciones no es el juez o jueza la que determina la edad, sino que fija cuál de los dos progenitores tiene la potestad para decidir siempre primando el interés superior del menor. «No se trata ni mucho menos de algo frecuente; por ejemplo, con respecto a las redes sociales sí tuve una jurisdicción voluntaria en la que un padre quería y el otro no publicar fotos del menor en redes sociales. Al final llegaron a un acuerdo, pero sino, sí era algo que tendríamos que dirimir», cuenta uno de los jueces de Familia de Vigo.

Estas discrepancias, cuenta una letrada especializada en Familia, surge solo en el seno de divorcios o separaciones de gran conflictividad. Desde si el menor debo o no vacunarse como se dieron multitud de casos en plena pandemia de COVID, acudir a un colegio religioso y hacer la comunión o si resulta necesario que acuda al psicólogo. «Los jueces siempre se adaptan a las cuestiones que se demandan en la sociedad y el tema de las redes sociales y el uso de los móviles en menores está en pleno debate nacional», relata.

Actualmente, el Consejo de Ministros tiene previsto aprobar este mismo mes la ley que amplía a los 16 años la edad mínima para ceder la imagen al igual que para poder abrir una cuenta en redes sociales, que ahora está fijada en los 14. Se trata del proyecto de Ley Orgánica de Protección Civil del Derecho al Honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen, que elevará a 16 años la edad para ceder la propia imagen a las redes sociales y limita el uso de la inteligencia artificial (IA) con fines comerciales.

Además, los centros educativos también deberán regular expresamente el uso de móviles, ordenadores, tabletas o cualquier dispositivo digital en el aula y en el resto de actividades. En Vigo, al igual que en el resto de Galicia, esta prohibición ya se ha hecho extensible desde hace dos cursos, limitando su uso a razones pedagógicas consideradas por el profesorado en cada materia.