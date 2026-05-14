Una docena de viviendas de Santa Clara, en Vigo, «como nuevas» tras una rehabilitación integral

El alcalde de Vigo, Abel Caballero, se acercó este jueves hasta Santa Clara, en Cabral, para pasar revista a las obras de rehabilitación a las que se han sometido una docena de viviendas, financiadas en buena medida con las ayudas aportadas desde el Concello dentro del programa de subvenciones para la reforma de inmuebles y la mejora de su eficiencia energética.

«Han quedado prácticamente como nuevas», destacó Caballero durante la visita realizada a los hogares situados frente a la antigua fábrica de GEA, poniendo en valor que el consistorio aportó casi 129.000 euros de los 200.000 euros que han invertido los propietarios de las viviendas, distribuidas en dos bloques residenciales distintos, en nuevas fachadas, cambios de cubiertas con retiradas de amianto.

Estas actuaciones se enmarcan dentro de un plan global que permite actuar en una docena de zonas de Vigo, con más de seis millones de euros movilizados en total. Hasta la fecha, se han rehabilitado en la urbe más de 400 pisos, mientras que están en marcha rehabilitaciones en seis edificios de Coia para arreglar las deficiencias de 159 inmuebles. «Todo esto nos permite mejorar la eficiencia energética, actuaciones de rehabilitación, mejoras de aislamiento y sistemas de calefacción», subrayó Caballero.

El regidor garantiza, además, que «vamos a atender todos aquellos proyectos que se presenten», explicando que deben enmarcarse en los ámbitos de Santa Clara, San Roque, Coia, Casco Vello, Bouzas, Beiramar, San Pablo, Salgueira, O Gorxal y Alcalde Lavadores-Canicouva-Escolas Públicas.