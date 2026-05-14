Diputación de Pontevedra y Concello de Vigo se enredan otra vez con los convenios para humanizaciones

Nuevo enredo político entre Diputación de Pontevedra y Concello de Vigo a raíz de los convenios de colaboración que suscriben anualmente ambas administraciones para impulsar inversiones en la ciudad, culpándose mutuamente de los retrasos en los proyectos para humanizar las calles Rosalía de Castro y Doutor Carracido.

En este sentido, la vicepresidenta del ente provincial, Luisa Sánchez, le pide al alcalde vigués, Abel Caballero, que aclarase «sus declaraciones confusas» en las que daba a entender que el Concello asumiría en solitario la obra de la calle de O Calvario, rechazando que el retraso en su ejecución sea responsabilidad de la Diputación «porque se desarrollan en suelo municipal», garantizando con todo la existencia de una partida en los presupuestos provinciales para cofinanciarla.

Para Caballero, sin embargo, las palabras de Sánchez «no son más que falsedades y mentiras, porque esta humanización y la de Rosalía de Castro llevan pendientes casi un año de la firma del convenio», por lo que le reclama que «se deje de enviar notas de prensa y firme para no despreciar a la gente que vive en dos calles tan importantes de Vigo». El regidor indicó una vez más que la Diputación recibe de la ciudad 85 millones «mientras se niega a firmar convenios escatimándonos cinco en un desprecio más».

Propuestas

Más allá de la polémica, Luisa Sánchez lanzó también una serie de propuestas para cofinanciar otros cuatro proyectos en Vigo este año y, si fuera necesario, los próximos, argumentando que los presentados por el Concello no llegan a los cinco millones estipulados en el convenio. Sánchez ofrece su colaboración para reformar el pabellón de Cabral, las instalaciones del Club de Remo Virxe da Guía, el auditorio del Centro Social y Cultural de Beade y la construcción de un campo de béisbol en la zona de As Plantas.

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«Estas propuestas no son más que una muestra de las necesidades que la ciudad precisa atender y con las que la Diputación quiere seguir demostrando su implicación con Vigo», destaca la vicepresidenta provincial.