Más de cuatro mil usuarios de Povisa tramitan el cambio al Chuvi

A punto de vencer el plazo oficial de un mes que el Servizo Galego de Saúde (Sergas) abrió el 16 de abril para que unas 185.000 personas del área sanitaria puedan elegir el hospital en el que quieren recibir atención especializada, alrededor de 4.500 han optado por abandonar el Hospital Ribera Povisa y pasarse al Complejo Hospitalario Universitario de Vigo (Chuvi). El último día para tramitarlo es este viernes.

La Consellería de Sanidade no ofrece cifras oficiales hasta que procese los datos, «ao longo da próxima semana», pero fuentes hospitalarias lo confirman. Con el plazo de cambio de hospital cerrado, ya habían dejado el centro concertado 2.526 personas desde mayo de 2025 a marzo de este año por otras vías, como el cambio de médico de familia a uno que solo tuviera como referencia el complejo público o a través de la solicitud de segunda opinión médica.

A la espera de que se comunique el balance final, se da por asegurado que Ribera Povisa bajará de los 110.000 usuarios adscritos y se quedará en torno a los 106.000. El contrato firmado con Sanidade —al que le resta un año de vigencia y dos de prórroga— incluye una cláusula que, al bajar de este límite, le permite abrir el plazo de cambio de hospital «en cualquier momento» y a aquellos ciudadanos a los que nunca les ha ofertado la opción de ser atendidos en el hospital concertado.

Histórico

La tendencia constante desde 2016 es a la baja en la población de referencia pública del centro de la calle Salamanca. Con el concierto firmado en 2014 se introdujo el derecho de libre elección de hospital para la población tradicionalmente atendida por Povisa. Ese año se abrió el periodo solo para trasladarse al Chuvi, pero en los dos años siguientes, con los problemas iniciales del Álvaro Cunqueiro, la fuga era hacia el privado.

De hecho, llegó a alcanzar el máximo contratado —139.000 tarjetas— y tuvo que rechazar 177 solicitudes. Desde entonces, el trasvase al Chuvi ha sido constante. Van alrededor de 33.000 personas que se han ido en la última década. Son casi una cuarta parte del máximo al que llegó Povisa.

La pregunta ahora es cómo el Chuvi va a poder absorber esta demanda a mayores. Especialmente, en la situación actual en la que las huelgas médicas y la renuncia a realizar horas extra de tarde está afectando de forma importante a la lista de espera de todas las prioridades.