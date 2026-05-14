Un crucero de ultralujo entre Lisboa y Londres hace escala en Vigo
Se trata de la primera parada del 'Silver Wind', que transporta 250 pasajeros en una travesía de 11 noches
Pionera en el turismo marítimo de ultralujo, la naviera Silversea Cruises fue fundada en 1994 con el propósito de ofrecer a sus huéspedes un auténtico todo incluido al máximo nivel de servicios, lujo y confort.
Actualmente cuenta con una flota de nueve buques, el segundo más veterano de ellos, el Silver Wind, pasó este jueves por Vigo donde sus aproximadamente 250 pasajeros disfrutaron de la primera parada de un crucero de 11 noches entre Lisboa y Londres en el que el pasaje conocerá a fondo pequeños puertos e islas de la costa británica como Tresco, Holyhead, Darmouth, Jersey y Portland, hacia donde partió directamente tras zarpar de Vigo.
Inaugurado en 1995 aunque en 2021 sufrió una profunda reconversión que incluyó el refuerzo de su casco para permitirle la navegación en aguas polares, el Silver Wind desplaza 17.450 toneladas brutas y mide 156 metros de eslora por 21 de manga. El domingo se espera a su compañero de flota Silver Spirit aunque un día antes tendremos al Ambience.
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