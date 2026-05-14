Casa 47 sortea las 171 viviendas de la convocatoria piloto en Vigo, Valencia y Mieres

La empresa pública Casa 47 realizó este miércoles ante notario el sorteo de las 171 viviendas incluidas en su convocatoria piloto de alquiler asequible en Vigo, varios municipios afectados por la dana en Valencia y Mieres (Asturias). El proceso, supervisado mediante un sistema informático del Colegio General del Notariado, busca garantizar la transparencia en la adjudicación de unos pisos a los que aspiraban más de 7.000 personas.

En total, se registraron 7.169 solicitudes, de las cuales 6.715 correspondían a las promociones de Vigo y Valencia y otras 454 a las viviendas situadas en Mieres. El mecanismo utilizado consistió en seleccionar aleatoriamente un número de solicitud, a partir del cual se ordenaron correlativamente el resto de aspirantes. El acta notarial del sorteo será publicada próximamente en la web de Casa 47.

La entidad inicia ahora la revisión de los requisitos exigidos en las bases. Entre ellos figuran contar con nacionalidad española o residencia legal en España, disponer de ingresos de entre dos y 7,5 veces el IPREM y no tener ninguna vivienda en propiedad.

El programa contempla contratos de alquiler asequible de hasta 75 años de duración. El primer período será de 14 años y podrá prorrogarse sucesivamente cada siete, siempre que se mantengan las condiciones de acceso.

¿Cómo son las viviendas?

En Vigo se ofertan 67 viviendas con una superficie media de 79 metros cuadrados y una renta media de 662 euros mensuales, un precio que, según destaca Casa 47, se sitúa un 35% por debajo del mercado libre en la ciudad. En Valencia también se adjudican 67 pisos, repartidos entre municipios afectados por la dana como Ribarroja del Turia, Vilamarxant, Carlet o Yátova. En este caso, la renta media será de 486 euros para inmuebles de unos 75 metros cuadrados.

La promoción de Mieres, por su parte, está formada por 37 viviendas de 71 metros cuadrados de media y alquileres en torno a los 416 euros. Casa 47 defiende que el objetivo de este modelo es impulsar un parque estatal de vivienda asequible “para siempre”, inspirado en el artículo 47 de la Constitución. La sociedad pública asume todo el proceso, desde la urbanización de los suelos y construcción de los edificios hasta la entrega de llaves y la gestión posterior de los inmuebles.