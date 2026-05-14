El caos se adueña de la arteria que une Puxeiros y Cabral

La calle Paredes no es conocida precisamente por su nombre. Pero si se especifica que es la carretera que une Puxeiro con Cabral, buena parte de los vigueses y los mosenses saben perfectamente cuál es. Es un tramo de vía de doble sentido con una elevada densidad de tráfico y, pese a ello, está completamente abandonada a su suerte. Sin badenes, sin casi iluminación e incluso sin pintar, los conductores aprovechan para saltarse a su antojo las normas. Pese a existir un límite de velocidad de cuarenta kilómetros por hora, los vehículos llegan casi triplicar esa velocidad en algunos momentos, causando accidentes graves.

Uno de ellos ocurrió esta misma semana. Cuando Alfonso Puente estaba llegando a su casa, vio cómo un vehículo que circulaba demasiado rápido se salía de la vía y se empotraba contra su propiedad, destrozando el muro de hormigón y el portal e incluso un poste eléctrico. «No me pilló por unos segundos», asegura Puente. El choque causó enormes destrozos y despidió el portal incluso a varios metros de distancia. La estampa congregó a numerosos vecinos, Policía y bomberos, que acudieron a retirar el vehículo, que acabó siniestrado, y a dar parte de lo sucedido.

El coche, tras estamparse contra el muro de la casa. / FdV

«No nos preocupa lo del muro, al final esto lo cubrirá el seguro. Pero esto es una consecuencia de lo que sufrimos todos los que vivimos en esta calle», comenta Manuel Martínez, nieto de Alfonso y que vive también en esa casa con su pareja, Alba Alonso. Los vecinos describen las preocupantes situaciones que se viven en ese tramo de carretera. Una de las más habituales, las carreras improvisadas de coches, que en algún caso terminan en accidente. Pero también relatan que el paso de jabalíes es muy habitual y hace unos días un motorista chocó contra uno de ellos y se fue al suelo.

Además, la carretera no cuenta con arcén ni con acera, por lo que la gente tiene que caminar directamente por la calzada, algo preocupante teniendo en cuenta que en la zona viven numerosas personas mayores, que sufren situaciones de inseguridad cuando van a coger el bus o cuando tienen que salir de casa para hacer cualquier gestión. Y hay que recordar además que esa calle es también un tramo de paso de los peregrinos que realizan el Camino de Santiago.

Los vecinos aseguran haber solicitado en varias ocasiones al Concello de Vigo la instalación de iluminación, el pintado de la calzada y la colocación de badenes pero aseguran que de momento no se ha hecho nada. Además, en los últimos tiempos se ha producido el hundimiento de varias zonas, surgiendo numerosos baches que complican todavía más la situación.