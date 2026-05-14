Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Bidones radiactivos ante GaliciaConflicto Uruguay-CardamaCopago farmacéuticoHuelga metal PontevedraEscola en camiñoBrote NorovirusSecuestro en la autovía
instagramlinkedin

Desaparecida

Buscan a una mujer de 53 años desaparecida este pasado martes en Vigo

SOS Desaparecidos pide colaboración ciudadana para localizar a María Milagros C. B., que podría desplazarse en un Renault Captur blanco con matrícula 7545 MNM

María Milagros C. B. desapareció en Vigo el 12 de mayo.

María Milagros C. B. desapareció en Vigo el 12 de mayo. / SOS Desaparecidos

Marta Clavero

Marta Clavero

La asociación SOS Desaparecidos ha difundido una alerta para localizar a María Milagros C. B., una mujer de 53 años desaparecida en Vigo, desde el pasado martes 12 de mayo de 2026.

Según los datos recogidos en el aviso, la mujer mide 1,70 metros, pesa alrededor de 80 kilos, tiene el pelo rubio, los ojos castaños y utiliza gafas graduadas. La alerta incluye además como dato relevante un Renault Captur blanco con matrícula 7545 MNM.

Noticias relacionadas

Cartel de la desaparición

Cartel de la desaparición / SOS Desaparecidos

SOS Desaparecidos solicita la colaboración ciudadana para tratar de dar con su paradero. Cualquier persona que pueda aportar información puede contactar con el teléfono 868 286 726 o con el correo info@sosdesaparecidos.es. También se recomienda comunicar cualquier pista a las fuerzas y cuerpos de seguridad.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. No cojas pájaros del suelo: la Sociedad Española de Ornitología recuerda lo que debes hacer si encuentras una cría fuera de su nido
  2. Hallan con vida a la vecina de Beade desaparecida desde el domingo por la tarde
  3. Muere un conductor al caer al vacío desde el viaducto de la A-52 en Melón cuando su camión hizo la tijera
  4. Nuevo paso para que se pueda viajar en AVE desde Galicia a otras comunidades del Norte sin pasar por Madrid
  5. La reapertura del policlínico Cíes lleva ocho meses paralizada a la espera de una autorización de la Seguridad Social
  6. La ambiciosa transformación de la avenida de Madrid de Vigo alcanza uno de sus hitos: «Ahora empezará lo más visible»
  7. Muere el patrón de una embarcación de recreo en Chapela al caer al mar, mientras su lancha seguía navegando sin rumbo
  8. Dos jóvenes de Cangas denuncian por estafa al propietario del piso que habían alquilado en la villa

Buscan a una mujer de 53 años desaparecida este pasado martes en Vigo

Buscan a una mujer de 53 años desaparecida este pasado martes en Vigo

Las farmacias de Vigo se convertirán en puntos violeta contra la violencia machista

Las farmacias de Vigo se convertirán en puntos violeta contra la violencia machista

«Encina» y los otros agentes encubiertos que se pusieron en riesgo en Vigo

Vigo pone música al Día das Letras Galegas con 15 conciertos corales y un concurso infantil y juvenil

Vigo pone música al Día das Letras Galegas con 15 conciertos corales y un concurso infantil y juvenil

El psicólogo Iñaki Lorente: «La diabetes no debe limitar tu proyecto de vida. Hay fórmulas para que no te lo estropee»

El psicólogo Iñaki Lorente: «La diabetes no debe limitar tu proyecto de vida. Hay fórmulas para que no te lo estropee»

A Deputación chama a fortalecer o galego desde a escola e a vida cotiá

Ingresan en prisión los tres detenidos por el secuestro del vigués que apareció con una paliza junto a la Autovía do Morrazo en Moaña

Ingresan en prisión los tres detenidos por el secuestro del vigués que apareció con una paliza junto a la Autovía do Morrazo en Moaña

Un crucero de ultralujo entre Lisboa y Londres hace escala en Vigo

Tracking Pixel Contents