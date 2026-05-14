Desaparecida
Buscan a una mujer de 53 años desaparecida este pasado martes en Vigo
SOS Desaparecidos pide colaboración ciudadana para localizar a María Milagros C. B., que podría desplazarse en un Renault Captur blanco con matrícula 7545 MNM
La asociación SOS Desaparecidos ha difundido una alerta para localizar a María Milagros C. B., una mujer de 53 años desaparecida en Vigo, desde el pasado martes 12 de mayo de 2026.
Según los datos recogidos en el aviso, la mujer mide 1,70 metros, pesa alrededor de 80 kilos, tiene el pelo rubio, los ojos castaños y utiliza gafas graduadas. La alerta incluye además como dato relevante un Renault Captur blanco con matrícula 7545 MNM.
SOS Desaparecidos solicita la colaboración ciudadana para tratar de dar con su paradero. Cualquier persona que pueda aportar información puede contactar con el teléfono 868 286 726 o con el correo info@sosdesaparecidos.es. También se recomienda comunicar cualquier pista a las fuerzas y cuerpos de seguridad.
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