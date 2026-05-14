Abel Caballero cifra en 35 millones los fondos europeos en riesgo si no hay zonas de bajas emisiones en Vigo: «PP y BNG no se enteran»

Un día después de que PP y BNG detallasen las enmiendas presentadas a la ordenanza que regulará las zonas de bajas emisiones (ZBE) de Vigo, el alcalde, Abel Caballero, arremete durante contra ambos grupos por sus planteamientos, asegurando que el Concello vigués está cumpliendo escrupulosamente la ley estatal y que, de lo contrario, la ciudad se expondría a perder 35 millones de fondos europeos.

«No se enteran de dónde están, el PP es obvio que no se leyó la ordenanza y el BNG parece que no sabe que es de cumplimiento obligado», indicó Caballero, añadiendo que en Pontevedra, Santiago y Ferrol, donde gobiernan PP y BNG van con retraso «o lo que presentaron, no vale».

Caballero contrapone ese escenario con el que se vive en Vigo, defendiendo además el modelo adoptado y mostrándose «convencido» de que el resto de ciudades gallegas «van a copiar la ordenanza nuestra». El regidor definió las ZBE viguesas como «una evolución suave y tranquila», recordando la veintena de excepciones incluidas en la ordenanza y la permisividad que habrá con los coches más antiguos, defendiendo que se optará por un sistema de avisos y no uno punitivo con sanciones.

«Yo siempre objeté que la ley no tenía en cuenta el criterio de ingresos y de renta de las familias, porque hay personas que no pueden comprar un coche eléctrico y nosotros rompimos esa inercia con las excepciones, facilitamos todo de tal modo que va a continuar exactamente igual durante un tiempo y se irá adaptando suavemente a lo largo de mucho tiempo», finalizó Caballero.