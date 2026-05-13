Vithas Vigo realiza la primera cirugía lumbar endoscópica guiada por robot de Galicia

El Hospital Vithas Vigo ha realizado la primera cirugía lumbar endoscópica guiada por robot que se ha llevado a cabo en Galicia. La han realizado los doctores Álvaro Martín Gallego, Pedro González Vargas y Carla Eiriz.

Con esta cirugía estrenan la plataforma de asistencia robótica Mazor, destinada a cirugías complejas de columna vertebral, como hernias discales y colocación de tornillos de forma mínimamente invasiva. Es el primer hospital de Galicia en contar con él y uno de los primeros de toda España.

El neurocirujano Álvaro Martín Gallego explica que con este robot consiguen «la máxima precisión que ahora mismo permite la tecnología, tanto en la colocación de los tornillos en la columna vertebral como en el abordaje endoscópico».

Primera neurocirugía lumbar endoscópica guiada por robot. / Vithas Vigo

Combinan esta plataforma con la cirugía endoscópica, un TAC intraoperatorio y la neuronavegación 3D y explican que la suma de estos recursos «convierte a Vithas Vigo en un centro de neurocirugía avanzada de columna vertebral».

¿Qué permite el robot Mazor?

«Aumenta la seguridad de la cirugía endoscópica, nos permite realizar abordajes más complejos y reduce las complicaciones o daños neurológicos que se pueden generar con el abordaje, evitando cirugías posteriores y acelerando la recuperación del paciente», explica el doctor Martín Gallego.

¿Cómo lo hace? Asiste a los neurocirujanos en la colocación de los tornillos e implantes, «aumentando al máximo la precisión de la cirugía», mediante la combinación de un software avanzado de planificación preoperatoria para el guiado del brazo robótico y la navegación 3D en tiempo real.

El hospital defiende que la robótica «permite un enfoque mínimamente invasivo de la cirugía de columna, evitando la posible mala colocación de los tornillos, reduciendo el sangrado, la recuperación postoperatoria, y por tanto, la tasa de infecciones y el dolor postoperatorio, redundando en una mejora sustancial de la experiencia del paciente».

Su gerente, el doctor Ciro Cabeza, recuerda que, recientemente, se han incorporado también un Da Vinci y un Mako —para artroplastias de cadera y rodilla— y lo atribuye a la «fuerte apuesta de Vithas Vigo por la cirugía de alta tecnología, de precisión y mínimamente invasiva».