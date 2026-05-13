Vithas Vigo realiza la primera cirugía lumbar endoscópica guiada por robot de Galicia
El hospital de Vía Norte estrena un robot quirúrgico para operaciones complejas de columna
R. V.
El Hospital Vithas Vigo ha realizado la primera cirugía lumbar endoscópica guiada por robot que se ha llevado a cabo en Galicia. La han realizado los doctores Álvaro Martín Gallego, Pedro González Vargas y Carla Eiriz.
Con esta cirugía estrenan la plataforma de asistencia robótica Mazor, destinada a cirugías complejas de columna vertebral, como hernias discales y colocación de tornillos de forma mínimamente invasiva. Es el primer hospital de Galicia en contar con él y uno de los primeros de toda España.
El neurocirujano Álvaro Martín Gallego explica que con este robot consiguen «la máxima precisión que ahora mismo permite la tecnología, tanto en la colocación de los tornillos en la columna vertebral como en el abordaje endoscópico».
Combinan esta plataforma con la cirugía endoscópica, un TAC intraoperatorio y la neuronavegación 3D y explican que la suma de estos recursos «convierte a Vithas Vigo en un centro de neurocirugía avanzada de columna vertebral».
¿Qué permite el robot Mazor?
«Aumenta la seguridad de la cirugía endoscópica, nos permite realizar abordajes más complejos y reduce las complicaciones o daños neurológicos que se pueden generar con el abordaje, evitando cirugías posteriores y acelerando la recuperación del paciente», explica el doctor Martín Gallego.
¿Cómo lo hace? Asiste a los neurocirujanos en la colocación de los tornillos e implantes, «aumentando al máximo la precisión de la cirugía», mediante la combinación de un software avanzado de planificación preoperatoria para el guiado del brazo robótico y la navegación 3D en tiempo real.
El hospital defiende que la robótica «permite un enfoque mínimamente invasivo de la cirugía de columna, evitando la posible mala colocación de los tornillos, reduciendo el sangrado, la recuperación postoperatoria, y por tanto, la tasa de infecciones y el dolor postoperatorio, redundando en una mejora sustancial de la experiencia del paciente».
Su gerente, el doctor Ciro Cabeza, recuerda que, recientemente, se han incorporado también un Da Vinci y un Mako —para artroplastias de cadera y rodilla— y lo atribuye a la «fuerte apuesta de Vithas Vigo por la cirugía de alta tecnología, de precisión y mínimamente invasiva».
- No cojas pájaros del suelo: la Sociedad Española de Ornitología recuerda lo que debes hacer si encuentras una cría fuera de su nido
- Hallan con vida a la vecina de Beade desaparecida desde el domingo por la tarde
- «Las primeras medidas para reducir las bajas laborales irán este mes. Estoy seguro de que bajarán las cifras»
- Una plantilla de 70 personas, entre ellos 30 socorristas, se ocupará este verano del parque acuático y complejo de Monterrei
- Nuevo paso para que se pueda viajar en AVE desde Galicia a otras comunidades del Norte sin pasar por Madrid
- La reapertura del policlínico Cíes lleva ocho meses paralizada a la espera de una autorización de la Seguridad Social
- La ambiciosa transformación de la avenida de Madrid de Vigo alcanza uno de sus hitos: «Ahora empezará lo más visible»
- Muere el patrón de una embarcación de recreo en Chapela al caer al mar, mientras su lancha seguía navegando sin rumbo