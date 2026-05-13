Vigo tiene un nuevo festival de música: estos son los conciertos ya confirmados

El muelle de transatlánticos de Vigo acogerá entre el 4 y el 13 de septiembre la primera edición del Festival Son e Mar, un nuevo certamen musical que combinará conciertos, jornadas temáticas gratuitas y una fuerte presencia de artistas gallegos y locales. La propuesta incluirá seis días de actividad y aspira a consolidarse como una nueva referencia cultural en la ciudad.

La presentación oficial del evento se realizó este miércoles con la presencia de la vicepresidenta de la Diputación de Pontevedra, Luisa Sánchez; la delegada territorial de la Xunta en Vigo, Ana Ortiz; el promotor José Patiño; y los artistas vigueses Silvia Superstar y Teo Cardalda.

Luisa Sánchez destacó que el festival «nace con vocación de converterse nun referente para Vigo, para a provincia e para Galicia». Además, subrayó que Son e Mar es el resultado de varios meses de trabajo y permitirá demostrar que Vigo es una ciudad que «quere consumir cultura e que, ademais, pode ofrecer cultura».

Programación

La programación reunirá propuestas dirigidas a públicos muy diversos. El único concierto de pago será el de Hard GZ, incluido dentro del ciclo Lingua Urbana y previsto para el 11 de septiembre. La respuesta del público, según apuntaron los organizadores, ya está siendo muy positiva, con una venta anticipada de entradas que ha superado previsiones.

El resto de jornadas serán gratuitas hasta completar aforo. Entre ellas, sobresale el evento dedicado a A Movida Viguesa, que reunirá sobre el escenario a Golpes Bajos, Semen Up, Miguel Costas, Killer Barbies y Stoned at Pompeii. El cartel también incluirá las citas temáticas Nacidos para Bailar, Aqueles Marabillosos Anos 90, Unifes y Orballo Cultural, completando así una oferta musical intergeneracional y variada.

Ana Ortiz definió Son e Mar como «un evento único e inédito na nosa cidade». «Nada máis e nada menos que seis días de música no corazón de Vigo, con músicos de todas as épocas e con presenza maioritaria do talento local», afirmó.

Desde la organización también pusieron el foco en el desafío logístico que supondrá compatibilizar el festival con la actividad habitual del Puerto de Vigo, que, durante esas fechas, recibirá varios cruceros.

Las fechas

La programación arrancará el 4 de septiembre con Nacidos para Bailar, centrado en los éxitos de discoteca de finales de los años noventa y principios de los 2000. El día 5 llegará Aqueles Marabillosos Anos 90, mientras que el 10 de septiembre se celebrará Unifes, orientado al público universitario.

El 12 de septiembre será el turno de A Movida Viguesa, una de las jornadas más esperadas del festival, y el cierre correrá a cargo de Orballo Cultural el domingo 13, con una clara apuesta por la música gallega y artistas de la comunidad.

El muelle de transatlánticos acogerá otro festival este verano: el Galicia Fest el 26 y 27 de junio.

Las fechas clave