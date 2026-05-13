Vigo exhibe un año más su devoción a la Virgen de Fátima

Como cada 13 de mayo, Vigo honró a la Virgen de Fátima en el día grande de los diferentes actos organizados por la cofradía Santuario Nuestra Señora de Fátima desde el pasado 4 de mayo. Como destacan desde el Obispado, se trata de «una de las advocaciones marianas más extendidas y queridas en todo el mundo», razón por la cual decenas de feligreses se acercan cada día de la novena al templo situado en la rúa Vía Norte para presenciar las misas.

Este miércoles, en el día propio de la festividad, hubo oficios cada 60 minutos desde las 08:00 horas hasta las 13:00 horas y, en sesión vespertina, desde las 16:30 horas hasta la más multitudinaria, celebrada a las 19:30 horas y que, a su finalización, dio el relevo a la procesión por las calles de la parroquia, con los asistentes peregrinando justo detrás de la talla de la Virgen de Fátima, acto al que respetó el tiempo después de un arranque de mayo complicado en términos meteorológicos y en el que brillaron los tradicionales distintivos de los miembros de la cofradía, un cordón dorado del que pende una medalla con la imagen de la Santísima Virgen de Fátima bordeada con el lema «Ruega por nosotros, pecadores».

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Por otro lado, en los días anteriores, además de las misas habituales, se celebró el pasado viernes la Vigilia de Adoración Nocturna, mientras que el domingo tuvo lugar la consagración de los niños a la Virgen y, justo a su finalización, la misa de los enfermos. La renovación de los votos que se produce cada año consigue atraer a un número muy importante de fieles, convirtiéndose en uno de los fenómenos religiosos con más seguimiento en la ciudad olívica.