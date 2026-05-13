El ultralujo del «Scenic Eclipse» amarra en Vigo: mayordomo privado, helicóptero y minisubmarino

El ultralujoso crucero de expedición abanderado en Bahamas Scenic Eclipse y el buque escuela sueco Ålva se dieron cita este miércoles en el puerto de Vigo a donde arribaron con sendas expediciones muy dispares.

De un lado los adinerados pasajeros del crucero, que entre otros privilegios presume de servicio de mayordomo privado, siete restaurantes internacionales y bar con más de 100 marcas de whisky además de dos helicópteros para excursiones aéreas y un minisubmarino para que el pasaje descubra los fondos marinos.

Todo esto a cambio de 13.870 euros, el precio más «barato» que han tenido que desembolsar por un recorrido de once noches entre Lisboa y Dublín en el que también visitan Ferrol, Avilés, Bilbao, Pasaia, Burdeos, Concarneau y las británicas islas Scilly.

Por otro lado, la goleta Ålva que arribó con 29 estudiantes y siete tripulantes y docentes según informó la agencia Pérez y Cía., en viaje de instrucción entre Barcelona y Suecia organizado por el Instituto Marítimo de Estocolmo.

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La reinventada goleta que data de 1939 cuando fue inaugurada para operar como carguero entre puertos del Báltico, pasó a la historia como el último mercante a vela de bandera sueca tras permanecer en activo hasta 1989. Su última adaptación como buque-escuela fue en 1997. La Ålva volveá a Vigo a principios de otoño con una nueva promoción de escolares.