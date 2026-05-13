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El ultralujo del «Scenic Eclipse» amarra en Vigo: mayordomo privado, helicóptero y minisubmarino

El crucero de expedición cuenta además con mayordomo privado y más de 100 marcas de whisky

El puerto olívico también recibió al buque escuela sueco «Ålva», con 29 estudiantes

El ultra lujoso crucero de expedición «Scenic Eclipse», esta mañana en Vigo.

El ultra lujoso crucero de expedición «Scenic Eclipse», esta mañana en Vigo. / Pedro Mina

Francisco Díaz Guerrero

El ultralujoso crucero de expedición abanderado en Bahamas Scenic Eclipse y el buque escuela sueco Ålva se dieron cita este miércoles en el puerto de Vigo a donde arribaron con sendas expediciones muy dispares.

De un lado los adinerados pasajeros del crucero, que entre otros privilegios presume de servicio de mayordomo privado, siete restaurantes internacionales y bar con más de 100 marcas de whisky además de dos helicópteros para excursiones aéreas y un minisubmarino para que el pasaje descubra los fondos marinos.

Todo esto a cambio de 13.870 euros, el precio más «barato» que han tenido que desembolsar por un recorrido de once noches entre Lisboa y Dublín en el que también visitan Ferrol, Avilés, Bilbao, Pasaia, Burdeos, Concarneau y las británicas islas Scilly.

Por otro lado, la goleta Ålva que arribó con 29 estudiantes y siete tripulantes y docentes según informó la agencia Pérez y Cía., en viaje de instrucción entre Barcelona y Suecia organizado por el Instituto Marítimo de Estocolmo.

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La reinventada goleta que data de 1939 cuando fue inaugurada para operar como carguero entre puertos del Báltico, pasó a la historia como el último mercante a vela de bandera sueca tras permanecer en activo hasta 1989. Su última adaptación como buque-escuela fue en 1997. La Ålva volveá a Vigo a principios de otoño con una nueva promoción de escolares.

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