Seis años de prisión para el joven vigués que almacenaba cocaína en el parking del Hospital Álvaro Cunqueiro

La Sección Quinta de la Audiencia Provincial de Pontevedra, con sede en Vigo, acogió esta mañana la audiencia preliminar de la causa judicial que se abrió tras la operación policial que derivó en el sorprendente hallazgo de un coche que era utilizado como almacén de droga en el aparcamiento del Hospital Álvaro Cunqueiro. Dentro encontraron algo más de 30 kilos de cocaína ocultos en distintas partes del turismo y divididos en paquetes de aproximadamente un kilogramo.

Los dos acusados en el marco de este procedimiento, que fueron enviados a prisión provisional cuando en el verano de 2025 se llevó a cabo el operativo, admitieron los hechos y llegaron a un acuerdo de conformidad en el que la Fiscalía redujo las penas que inicialmente solicitaba al introducir una circunstancia atenuante de trastorno mental por abuso de sustancias estupefacientes.

El principal acusado, Aarón M.R., aceptó 6 años y un día de cárcel así como multa de 12 millones de euros. El otro encausado, Álvaro A.V., se conformó con 3 años y un día de prisión que en su caso se le suspenden condicionado a que no vuelva a delinquir en un plazo de 5 años y a que se someta a un tratamiento de desintoxicación.

La Fiscalía relata en su escrito que al menos desde finales de mayo de 2025 los dos acusados, Aarón y Álvaro, se dedicaban al tráfico de cocaína y hachís respectivamente. La investigación pudo determinar que el primero de ellos iba con su Seat Ibiza blanco desde su domicilio en Camiño Arieiro hasta la planta -2 del aparcamiento del Hospital Álvaro Cunqueiro, donde se paraba momentáneamente al lado de otro vehículo Seat Ibiza, este de color gris y también de su propiedad y que habitualmente estaba estacionado en la plaza C-10.

En el interior del coche almacenaba paquetes de cocaína de aproximadamente un kilo que ocultaba allí a modo de trastero para, cuando la situación lo requería, recogerlos para su posterior entrega y distribución.

Fue el 19 de junio de 2025 cuando la Policía Nacional pidió autorización judicial de entrada y registro en la vivienda de este acusado. A la espera de que el juez ordenase dicho registro, sobre las 12.00 horas se estableció un dispositivo de vigilancia en el entorno de la vivienda y también en el aparcamiento del Hospital Álvaro Cunqueiro.

Las pesquisas policiales dieron sus frutos. Sobre las 12.35 horas el acusado salió de su casa conduciendo su Seat Ibiza para dirigirse al aparcamiento y cuando llegó sobre las 12.45 horas, se dirigió al lugar donde estaba estacionado el coche con la droga, paró frente al mismo, dejando su propio turismo con el motor en marcha y se dirigió al maletero del vehículo estacionado, que abrió y empezó a manipular, momento en que fue detenido por la Policía.

Los agentes se incautaron de los dos coches, encontrándose en el que estaba en el Cunqueiro más de 30 kilos de cocaína en paquetes de un kilo ocultos en diversas partes del vehículo como el maletero o los paneles de los asientos traseros.

Paralelamente a esta actuación policial, y debido a la vigilancia que estaba activa en el domicilio, los agentes detuvieron al otro acusado, Álvaro, que llegó allí en otro Seat Ibiza, en este caso negro, en cuyo interior transportaba hachís.

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Junto a la cocaína, en el exitoso operativo se hallaron otros 38 kilos de hachís.