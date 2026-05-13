Rubio advierte a los votantes de la UVigo que deciden entre dos modelos «muy diferentes» y García Mateo pide su apoyo para revalidar la mayoría del «cambio»

Belen Rubio advierte a la comunidad universitaria que se encuentra ante «un momento moi decisivo» para elegir entre «dous modelos moi diferenciados» y Carmen García Mateo pide su apoyo para confirmar la mayoría que obtuvo en la primera vuelta y que vincula a la «necesidad de cambio». Las candidatas a rectora se enfrentaron a su último cara a cara antes de las votación de este viernes, que definirá el rumbo de la UVigo durante los próximos seis años.

Las aspirantes de H2040 y Nós Universidade participaron en un debate organizado por la Cadena Ser en el edificio Redeiras y moderado por el periodista Jacobo Buceta. Fue la última oportunidad de confrontar sus programas antes de la jornada de reflexión de este jueves, aunque Rubio cerró la campaña horas después en el campus de Ourense, donde obtuvo sus mejores resultados en la primera vuelta al obtener el apoyo mayoritario de todos los sectores.

La segunda vuelta de ambas candidatas ha sido muy diferente. Rubio mantuvo una agenda pública de encuentros con estudiantes y trabajadores, así como su actividad en redes. García Mateo, sin embargo, optó por el diálogo interno con la comunidad universitaria al entender que la campaña oficial terminó el 4 de mayo. De hecho, su candidatura elevó una consulta a la comisión electoral y la respuesta, emitida el martes, fue que las candidatas podían seguir manteniendo actos y pedir el voto hasta este miércoles.

Carmen García Mateo, durante el debate en Redeiras. / Pedro Mina

El objetivo de ambas es atraer los apoyos conseguidos por Jacobo Porteiro (ConSenso) en la primera vuelta y, en el caso de Rubio, más votos del PTXAS, que se decantó mayoritariamente por García Mateo. El malestar del colectivo por la gestión del actual gobierno, en el que la candidata de H2040 es vicerrectora, afloró antes de la campaña con un manifiesto público de 20 jefes de servicio.

De hecho, uno de los mayores desencuentros durante el debate se centró en la persona que ocupará la Gerencia. Belén Rubio, que presentó en campaña a Juan Carlos Porrúa, funcionario del cuerpo superior de la Xunta, destacó su experiencia y capacidad de diálogo para abordar la RPT, la estabilización del personal y cambios en las listas de interinidad. Y lo contrapuso al «cheque en branco» que supone votar a Carmen García Mateo, que no ha desvelado su propuesta para garantizar la privacidad laboral de su candidato. «Non sabemos se esa persoa ten coñecementos nin experiencia nin o seu talante», criticó.

La líder de Nós Universidade contraatacó subrayando que los «grandes problemas» del colectivo, entre otros, bajas por cubrir o la «administración paralela con decenas de direccións de área» designadas por el actual equipo rectoral, «non se explican pola personalidade de quen ocupa a Xerencia». Tampoco se solucionan, añadió, «presentando negociacións in extremis» ni anunciando al candidato para el puesto. «A Xerencia só executa as políticas definidas polo equipo reitoral e os órganos de goberno e, se non funciona, cámbiase, porque é un cargo de alta dirección», insistió.

Belén Rubio, durante una de sus intervenciones. / Pedro Mina

La política de personal fue otro de los puntos de fricción. García Mateo aboga por una «ordenación, planificación y previsión» y respondió a los vídeos difundidos estos días en redes por su rival para garantizar que su gobierno no dará «ningún volantazo» y que no cerrará «ningún centro, nin convocatoria en marcha, nin titulación».

Por su parte, Rubio, que trató de subrayar las diferencias con la otra candidata desde el arranque del debate, defendió que las cuentas de la UVigo están «saneadas» después de que su gobierno lograse «reducir toda a lista de profesorado acreditado», pagar deudas anteriores y pagas extraordinarias y afrontar una pandemia. «O cambio de Nós Universidade é un recambio, voltar ao pasado, xa gobernaron anos atrás, nestes oito anos logramos a estabilización do profesorado», enfatizó.

«O dato mata o relato», añadió con ironía tras confrontar el «crecimiento exponencial» de la UVigo a la pérdida de ilusión, la burocracia y los obstáculos de los investigadores denunciados desde Nós Universidade. «Os datos tamén se torturan», le respondió García Mateo.

Respecto a sus planes para la ETEA, «o soño dourado da UVigo dende hai máis de 20 anos», Rubio volvió a defender que aunar allí investigación, docencia y transferencia permitirá a la UVigo aumentar su reconocimiento internacional en ciencias marinas. Y García Mateo reivindicó el Campus del Mar como «proyecto estratégico» y volvió a mostrarse contraria al traslado de docencia: «Non podemos crear un terceiro campus en Vigo».

La candidata de H2040 aprovechó su minuto final para pedir a los votantes que «analicen moi ben os dous programas» y aseguró que gobernará «dende a experiencia» para alcanzar una universidad «máis internacional, con maior calidade e que coida das persoas». Por su parte, la líder de Nós Universidade se comprometió a dirigir la UVigo «con solvencia, rigor e transparencia» dentro de un «proxecto compartido» para alcanzar «un chanzo máis».