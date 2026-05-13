Renfe culpa a Adif del 73% de los minutos de retraso del Alvia entre Vigo y Barcelona

Si hay un tren que cuenta casi con tantas incidencias como viajes, ese es el que conecta Vigo y Barcelona por todo el norte peninsular. El «Alvia catalán» es el servicio de pasajeros más largo de toda España, ya que desde el 7 de abril recorre 12 provincias y 1.386,2 kilómetros.

Es por ello que Renfe ha intentado corregir las incidencias detectadas por los sindicatos para mejorar su puntualidad, aunque no sin antes señalar el principal culpable: el Adif. En una carta enviada por su presidente a CGT-Galiza, la operadora pública señala que «el 73,2% de los minutos de retraso son imputables a incidencias a la infraestructura», es decir, de Adif. Esta cifra se suma al dato aportado por el sindicato gallego en una misiva anterior, donde apuntaba que en el 45% de las ocasiones superaban los 60 minutos de demora.

Riesgo de cancelación

Entre las medidas implementadas destaca el cambio en la hora de salida de la estación de Barcelona, ya que se detectó que la falta de capacidad en las vías a Can Tunis. Esto provocaba que cada mañana iniciara su travesía con una media hora de retraso sobre lo previsto. Desde CGT-Galiza han valorado positivamente la respuesta de Álvaro F. Heredia, quien en el pasado dejó entrever que este histórico servicio podría cancelarse si no se corregía la situación debido a que la mayoría de los viajeros deben ser indemnizados.

Según un seguimiento realizado por esta central y ALFERRO en los últimos 21 analizados se mejoraron los índices de puntualidad, llegando por encima de la hora de retraso por incidencias como el corte de tensión ante la entrada de una persona en la catenaria en Vilagarcía. Así, la media de estas incidencias ha caído a 30 minutos.