El Puerto de Vigo se abre a una nueva distribución de espacios en su plan estratégico a 2035 ante la ocupación de las terminales

El nuevo plan estratégico del Puerto de Vigo colocará los raíles sobre los que dirigirá su estrategia no solo para el periodo 2027-2035, sino que deberá dibujar la estela a más largo plazo, hasta 2040. Porque será un plan de acción de amplio espectro, de carácter estructural, que habrá de atender todas las necesidades actuales pero también identificar las oportunidades de futuro. El punto de partida es complejo, como exponen los pliegos de la asistencia técnica para su redacción. «A pesar de las buenas estadísticas de tráficos de mercancía de los últimos años, la realidad es que se trata de un puerto maduro [...] con un grado de congestión elevado en sus terminales», amén de las «dificultades para realizar ampliaciones de infraestructura portuaria hacia el frente marítimo».

Así que no puede descartarse una reformulación del propio mapa portuario, de su distribución, para hacer frente al aumento de tráficos —todos los indicadores, salvo en pesca fresca, son positivos año tras año— derivado de la captación de más rutas, ampliación del hinterland o, como aprecia la Autoridad Portuaria, la activación de la terminal ferroviaria de la Plisan. Esta, la de los cambios en el mapa, es una posibilidad incluida en los propios pliegos. «En el caso de que se planteen modificaciones físicas de la infraestructura o distribución de espacios en el puerto para la consecución de los objetivos, se realizarán aproximaciones de diseño y presupuestarias a estas modificaciones», reza el documento de especificaciones técnicas.

La terminal de Guixar está ya en proceso de reorganización, con el que prevé ganar unos 25.000 metros cuadrados adicionales, hacia Areal, con la demolición de silos o el traslado del Puesto de Inspección Fronteriza (PIF). Como avanzó FARO, la adquisición por parte de Grupo Davila de la nave de Alpenor permitirá a la compañía logística el traslado de la nave de mantenimiento de contenedores, en paralelo a los trabajos de ampliación del frigorífico de frutas. Con todo, el espacio portuario deberá seguir administrándose con precisión quirúrgica, habida cuenta de la capacidad de la propia terminal —cuenta con 2.752 ground slots, que son los huecos rectangulares donde se asienta cada pila de contenedores, y debería contar con más de 3.000— o la posibilidad de captar, como también incluyen los pliegos del plan estratégico, negocio de la eólica marina.

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El encargo para la redacción de esta hoja de ruta estratégica no se olvida, por último, de la progresiva apertura del puerto a la ciudad. «No se puede olvidar lo que el puerto debe a toda la ciudadanía, por lo que se deberá analizar igualmente una estrategia futura para seguir mejorando ese contacto con las personas y ofrecer espacios abiertos y de ocio, cultura y conocimiento, fomentando la responsabilidad social del organismo público». Peiraos do Solpor es, a día de hoy, el proyecto de apertura de Vigo al mar más próximo a su culminación.