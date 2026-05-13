El Puerto saca a concurso la varada del «Rías Bajas» con un presupuesto de 218.000 euros

La Autoridad Portuaria de Vigo ha sacado a concurso los trabajos de mantenimiento en varada del buque «Rías Bajas», el histórico farero y balizador de la ría, con un presupuesto base de 218.644,74 euros y un valor estimado del contrato de 207.802,84 euros. La licitación llega apenas unos días después del homenaje tributado por el Puerto a sus tripulaciones y en pleno proceso para que la embarcación pase a ser declarada buque histórico el próximo año.

El contrato, tramitado por procedimiento abierto, fija un importe de 180.698,13 euros sin IVA y un plazo de ejecución de cinco meses. Las ofertas podrán presentarse hasta el 29 de mayo a las 14.00 horas, mientras que la apertura de la documentación administrativa y de la oferta económica está prevista para el 1 de junio a las 09.00 horas a través de la Plataforma de Contratación del Estado.

Según el pliego técnico, los trabajos arrancarán el 1 de julio de 2026 y no contemplan prórroga. La empresa adjudicataria deberá disponer de un varadero situado en la zona I o II del Puerto de Vigo, una condición impuesta por las limitaciones de desplazamiento del propio barco.

Historia viva de la Ría

La actuación abarca una batería amplia de intervenciones para poner a punto un buque construido en 1967, con 23,3 metros de eslora, 6,30 de manga y 123,52 toneladas de registro bruto. Entre los trabajos previstos figuran la varada y botadura, la limpieza a presión del casco, la revisión del eje, timón y mecha, la medición de espesores de chapa, reparaciones de acero naval, el pintado de la obra viva y de la obra muerta, la revisión de válvulas, la sustitución de ánodos de zinc o distintas actuaciones en tuberías, tanques y sistemas auxiliares.

El pliego incluye también algunas mejoras visibles en cubierta, como la construcción de un banco en forma de U en el puente de popa y la elevación del barandillado en esa zona para adaptarlo a los requerimientos de Capitanía Marítima. Entre las partidas más destacadas figuran además la puesta a punto del puntal de proa, la sustitución de ferodos de la maquinilla, trabajos en la grúa de popa y la instalación de una botonera de seguridad.

El concurso prevé, asimismo, la posibilidad de ampliar hasta un 15% el precio del contrato si durante la varada aparecen deficiencias o reparaciones no detectadas inicialmente, una circunstancia habitual en este tipo de trabajos sobre embarcaciones veteranas. La adjudicación se resolverá exclusivamente por el criterio de precio.

La licitación refuerza así la idea trasladada por el Puerto en el homenaje celebrado esta semana: que el «Rías Bajas» no es solo una pieza de memoria marítima de Vigo, sino también un barco todavía útil para la seguridad de la navegación. Mientras se prepara su salto al patrimonio histórico del puerto, la Autoridad Portuaria activa ahora una nueva fase de mantenimiento para garantizar que el viejo guardián de las señales marítimas siga en condiciones de servicio.

Historia del barco

Construido en 1967 por Construcciones Navales Yarza —la factoría que hoy forma parte de Rodman Polyships—, el «Rías Bajas» sustituyó entonces al veterano «Ramiro Pascual», un barco de 1933 que había prestado servicio durante años en las rías de Arousa, Pontevedra y Vigo. El relevo marcó un salto en modernidad y fiabilidad en una tarea tan estratégica como el cuidado y mantenimiento de las señales marítimas.

La misión del buque, encomendada entonces por la antigua Junta de Obras del Puerto, hoy Autoridad Portuaria de Vigo, sigue siendo la misma: garantizar el correcto estado de las cerca de 80 señales marítimas que orientan a las embarcaciones en la ría viguesa y zonas próximas. Con 25,42 metros de eslora, 6 de manga, un desplazamiento de 123,52 toneladas de registro bruto y una velocidad punta de 9 nudos, el «Rías Bajas» sigue siendo hoy una pieza operativa de primer nivel en la seguridad marítima local.