El precio medio de las plazas en residencias de mayores de Vigo oscila entre los 2.200 y 2.700
La Xunta cubre parte del coste mensual de los centros privados
El precio medio de las residencias de mayores en Vigo en 2026 se sitúa frecuentemente entre los 2.200 € y 2.700 € mensuales para plazas privadas en función sobre todo del grado de dependencia de la persona ingresada. Los costes también pueden variar según el tipo de habitación y el centro, con opciones de gama alta o servicios especializados que superan los 3.000 euros.
La Xunta mantiene concertadas en la ciudad un total de 130 plazas asistenciales para personas mayores entre residencias y centros de día. A esta oferta pública se suman además las ayudas autonómicas dirigidas a sufragar estancias en centros privados. En la actualidad, el gobierno gallego tiene concedidas 1.341 prestaciones económicas vinculadas al servicio para usuarios de residencias y centros de día.
De esas ayudas, más de ochocientas están destinadas al pago de plazas en residencias privadas y otras 522 cubren la asistencia en centros de día, dentro del sistema de apoyo a la dependencia impulsado por la administración autonómica. Por lo general, la Xunta cubre un porcentaje concreto del coste mensual de las plazas en residencias privadas al no contar con suficientes vacantes públicas en Vigo.
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