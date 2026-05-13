La mitad de las plazas en residencias de mayores de Vigo están ya en manos de capital extranjero

Vigo dispone de un total de 1.742 plazas en residencias de mayores, de las que poco más de 600 son públicas. A la espera de que se construya el centro impulsado por la fundación Amancio Ortega en la ETEA y que sumará 150 nuevas vacantes, lo cierto es que la ciudad adolece de una importante carencia de camas en residencias para personas de edad avanzada en un contexto además de envejecimiento poblacional. De esas 1.742 plazas, 784 están en geriátricos gestionados por empresas extranjeras, concretamente europeas.

Uno de los movimientos más importantes del sector en los últimos tiempos es la adquisición por parte del grupo francés Emera de la residencia conocida previamente como Clece Emilia Pardo Bazán, ubicada en Sárdoma, un movimiento que se enmarca en el proyecto de expansión de la firma en España, donde prevé la apertura de varios centros.

Fundado en 1987 el Grupo Emera lleva más de 30 años gestionando residencias para mayores en Francia, Suiza, Bélgica, Luxemburgo, España e Irlanda. Y ahora ya ha pasado a gestionar oficialmente también el geriátrico ubicado en Emilia Pardo Bazán, el segundo con mayor capacidad de Vigo, con 140 plazas distribuidas en las siete plantas con las que cuenta el complejo. Este cambio de propiedad de la residencia no afectó en absoluto a los trabajadores: Emera ha mantenido todos los puestos de trabajo de forma que ninguno de los empleados que estaban contratados antes de su llegada se han quedado en el paro.

DomusVi continúa siendo la gestora de residencias de mayores con mayor presencia en la ciudad, con tres centros: Barreiro, Salesas (Teis) y Fátima. Este último es el más nuevo y el que cuenta con más capacidad de Vigo, con 153 plazas. El gigante, de origen francés, ahora está en manos del fondo de inversión británico ICG, que es el que cuenta con la mayoría de capital de este grupo que es el líder del sector sociosanitario en toda España. También a un gigante británico pertenece Sanitas, concretamente a Bupa, líder en seguros de salud y prestación de servicios médicos a nivel mundial, y que gestiona en la ciudad una residencia de mayores ubicada en la calle Conde, en el entorno de Gran Vía.

Hay que recordar que el capital extranjero está presente también en el ámbito de la salud en Vigo. La compañía francesa Vivalto Santé adquirió en 2022 el grupo sanitario Ribera, dueño de Povisa, el mayor hospital privado de Galicia. En este caso se produjo únicamente un cambio en el accionariado, pasando de pertenecer a la norteamericana Centene a la mencionada Vivalto Santé, pero en nada ha afectado, al menos de momento, a la gestión del hospital, que sigue en manos de Ribera.