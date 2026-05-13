La plantilla de FCC convoca una huelga indefinida en la recogida de basura de Vigo a partir del 24 de mayo

La plantilla del servicio de recogida de basura y limpieza viaria de Vigo irá a la huelga indefinida a partir del próximo 24 de mayo tras la ruptura de las negociaciones del convenio colectivo entre el comité de empresa y la concesionaria FCC Medio Ambiente. Así, lo ratificó anoche en una asemblea de trabajadores y por unanimidad.

La convocatoria fue ratificada ayer, lunes, «por unanimidad» en una asamblea de trabajadores en la que participaron unas 300 personas, según explicó este martes en rueda de prensa el presidente del comité de empresa, Jesús Díaz Gómez.

El paro comenzará a las 06:00 horas del domingo 24 de mayo y afectará a la recogida de residuos, limpieza viaria, recogida de enseres, reciclaje, desbroces y resto de servicios que presta la concesionaria municipal.

El comité, integrado mayoritariamente por la CIG, más representantes de CC OO y USO, atribuye la ruptura de las negociaciones a la negativa de la empresa a aceptar sus reivindicaciones y, especialmente, a su intención de eliminar el derecho a la jubilación parcial recogido en convenio desde hace más de 20 años.

«Este convenio va de salud, no de dinero», defendió Díaz Gómez, que calificó de «innegociable» ese punto al tratarse de un trabajo «muy físico» y realizado a la intemperie: «La gente llega a los 60 años muy cascada», ha afirmado sobre una cuestión que es una auténtica línea roja en la negociación.

Los representantes de los trabajadores han denunciado, además, una creciente sobrecarga laboral por la falta de sustituciones en casos de bajas, vacaciones o ausencias, una situación que, según sostienen, repercute tanto en la salud de la plantilla como en la calidad del servicio.

El comité asegura mantener una disposición de retomar las negociaciones, aunque acusa a la empresa de mantener una postura «completamente cerrada». «O nos entregáis esa jubilación parcial o no seguimos negociando», ha dicho Díaz Gómez al relatar la posición trasladada por FCC durante las reuniones mantenidas hasta ahora.

La concesionaria presta el servicio de limpieza y recogida de residuos de Vigo a través de un contrato municipal que supera los 400 millones y con vigencia hasta 2031 con posibilidad de prórroga.

Noticias relacionadas

El inicio de la huelga coincidirá con el arranque de las actividades programadas en Vigo en torno al Día de las Fuerzas Armadas, que comienzan el 26 de mayo y cuyo desfile militar central está previsto para el día 30.