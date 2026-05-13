El piso más caro del centro de Vigo: un dúplex de 1.800.000 euros en la Plaza Elíptica

La oferta habitacional de Vigo es uno de los grandes quebraderos de cabeza de los ciudadanos, en especial de quienes buscan acceder a su primera vivienda y desesperan viendo los precios tanto de venta como de alquileres.

¿Pero qué sucede en el extremo opuesto de la oferta? Los pisos de lujo en la ciudad olívica tampoco abundan, cierto, pero cuesta imaginar que quien se plantea su compra tenga que volver a casa de sus padres viendo cómo está el mercado.

Dentro de este mercado particular encontramos algunas ofertas sorprendentes, y no precisamente por las cifras que manejan.

Un dúplex de casi dos millones de euros en Plaza Elípticica

«Dúplex en venta en Plaza Francisco Fernández del Riego: 1.800.000 euros». Así se anuncia en Idealista.com esta vivienda. Se trata de un ático dúplex con una terraza desde la que disfrutar de «vistas panorámicas a la Ría de Vigo y 360º a la ciudad Olívica». En las imagenes del anuncio —que se pueden consultar en este enlace— vemos una terraza con barbacoa incluida desde la que se domina la vista de la Plaza Elíptica y con Plaza España al fondo.

Las terrazas del inmueble, con sus 200 metros cuadrados entre las tres, son una maravilla. A todos nos gustaría imaginarnos disfrutando de una comida con amigos en un lugar así. Pero la sorpresa la encontramos en el interior. En este edificio de piedra con tres ascensores que dan acceso directo a la vivienda, sistemas de vigilancia y, como no, «altas calidades»; encontramos la viva imagen del concepto decoración ecléctica.

Los 294 metros cuadrados de estancias muestran una combinación curiosa de elementos, desde paredes con papel pintado estilo animal print hasta cabeceros versallescos, combinado con encimeras de cristal ochenteras para los baños, muebles de madera noble y una lámpara de araña floreciendo en cada estancia.

Cabeceros versallescos y animal print. / Idealista

«La vivienda construida con materiales de alta gama y calidad se distribuye de la siguiente manera: En la planta baja dispone de hall de entrada, un gran salón- comedor, tres dormitorios, cocina, zona de lavandería, dos baños completos y dos aseos. El dormitorio principal de unos 30 metros cuadrados con baño en suite, zona de estudio y salida directa a la terraza principal de 90 metros cuadrados con vistas al mar», explica la inmobiliaria en el anuncio. Los otros dos dormitorios también son de gran tamaño, uno doble y el otro individual, éste último también con baño privado en suite.

Por su parte, el salón-comedor (la única similitud con los anuncios de pisos en alquiler más pedestres), cuenta con 45 metros cuadrados y un gran ventanal que comunica con otra de las terrazas. La cocina también viene totalmente amueblada y equipada, con electrodomésticos de alta gama y una zona de despensa independiente, con salida a «un espacio intimo con chimenea, techado y cerrado en cristalera», ideal para los días fríos.

Salón-comedor con sus correspondiente lámpara de araña. / Idealista

La segunda planta cuenta con otra habitación con su baño privado, vestidor y sauna; además de otra gran terraza. En todas las estancias hay hilo musical, aire acondicionado y calefacción centralizada. «La carpintería interior es de Carpintería Vilas, los suelos de parquet, puerta de seguridad, la carpintería exterior de PVC de alta calidad y doble acristalamiento ventanas velux, todas las persianas automáticas, iluminación empotrada, baños de mármol, bañeras y columnas de hidromasaje», detallan.

En el precio se incluyen dos plazas de garaje en un espacio privado con puerta automática y capacidad hasta tres vehículos y una bodega.